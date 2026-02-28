Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
Захиснику України Андрію Кіцері назавжди 53
колаж: glavcom.ua

Кіцера був учасником АТО, а з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Кіцеру.

Артилерист 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ Андрій Кіцера поліг на фронті 28 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Український католицький університет.

Андрій Кіцера народився 11 червня 1972 року у Львові. Навчався у ліцеї № 46 імені В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради. Згодом здобув професію маляра з художньої обробки у закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Львівський професійний коледж прикладного мистецтва та дизайну». Також навчався у Катехитично-педагогічному інституті Українського католицького університету.

Після навчання Кіцера проходив строкову військову службу, потім працював майстром з інтер’єру на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Андрій був людиною з великим серцем – вихованим, відповідальним, щирим і турботливим. Завжди допомагав іншим, був надійною опорою для своєї родини та вірним другом. Вирізнявся чуйністю, добротою, внутрішньою силою й незламністю, завжди залишався усміхненим, життєрадісним та оптимістичним. Вів здоровий спосіб життя, займався дзюдо, гімнастикою та бойовими мистецтвами. Любив подорожувати, особливо в гори, цікавився історією, розумівся на музиці. Працював із любов’ю, був талановитим і старанним. Займався пасікою та садівництвом, любив готувати. Його словами було: «Земля – це моє життя». Опираючись на Святе Письмо, яке знав досконало, давав мудрі поради. Часто повторював: «Якщо мене Ісус покличе, я візьму рюкзак – і піду додому». Для багатьох він був прикладом світлої та сильної людини.

Андрій Кіцера був учасником АТО, а з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на миколаївському, херсонському, південно-слобожанському, донецькому, курському та північно-слобожанському напрямках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Андрій Кіцера був учасником АТО, а з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини
Андрій Кіцера був учасником АТО, а з початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

«Я побачив, що робить Росія, і зрозумів, що не можу сидіти вдома. Дружину й доньку я відправив до сестри. Коли вони поїхали, я тихо зібрався і пішов у військкомат. 28 лютого я вже був на комплектації. У військкоматі сказав одразу: відправляйте тільки у 80-ку, тільки до своїх. Рідні місяць не знали, що я вже на фронті, бо розумів: якщо почну пояснювати – зламаюся», – сказав Андрій у інтерв'ю, яке опублікувала його бригада у грудні 2025 р.

У бригаді пишуть, що хоча Андрієві було 53, він працював у такому бойовому темпі, який не кожному 30-річному під силу. «Мені тут нерідко кажуть: «Дядьку, ви часом не втомлюєтесь?». А я сміюся. Я дивлюся на хлопців, які молодші за мене на 20 років, а здоров’я в них не краще за моє. Це не залежить від віку. Це залежить від духу, від характеру, від того, чи ти готовий стояти до кінця», – казав воїн.

Андрій пригадував, як важко було тримати оборону на початку російсько-української війни. Тодішня реальність – брак побутових речей, з морозами та мінімальними ресурсами. «У 2014-му було дуже важко. Ми жили в землянках, в окопах. Вода тільки для приготування їжі. Посуд мили снігом. Морози 25-30 градусів. Один генератор на 20-30 людей, щоб зарядити телефони. Я тоді обличчя не мив - не було чим. Це був інший рівень війни», – розповідав захисник.

Андрій Кіцера був артилеристом 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ (ОДШБр)
Андрій Кіцера був артилеристом 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ (ОДШБр)
фото: Український католицький університет UCuniversity

Уже під час Великої війни, під час боїв за Кліщіївку, що на Донеччині, розрахунок Андрія знищив одразу дві російські ББМ. «Першою йшла МТ-ЛБ. Вона їхала, не стояла. І з першого пострілу ми в неї влучили. Через хвилину до неї під’їхала інша машина, мабуть, на допомогу. Ми працювали швидко, другий снаряд – і друга машина теж загорілася. Дві цілі двома пострілами. У нас тоді навіть часу порадіти не було, мали одразу відкочуватися», – казав воїн. 

Про страх на війні Андрій говорив чесно й відверто: «Я вихований у християнській родині. І вірю в Бога. Кожного разу, коли ми їдемо на бойове, я всю дорогу молюся. Це мене зосереджує. Я знаю, що за мене теж моляться рідні. І це мене укріплює, надає сили і впевненості».

80-ту бригаду Андрій називав місцем, де кожен боєць відчуває взаємоповагу й довіру: «У нас людина – на першому місці. Командири не зверхні, вони слухають. Часто питають поради, бо знають, що в мене є досвід. Тут ти відчуваєш, що твої знання й руки цінують. І це дуже мотивує».

Андрій  найбільше мріяв повернутися до мирного життя, до будівництва, ремонту, тобто свого ремесла: «У мирному житті я міг вигадати, придумати, зробити щось нове. Я люблю творити руками. Я все життя так працював. А на війні доводиться руйнувати. Але це така руйнація, яка рятує життя. І коли все закінчиться, я повернуся додому й знову буду творити. Мені є що будувати».

Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України «За зразкову службу», відзнакою «За знищеного ворога» та медаллю «Учасник АТО».

Поховали полеглого захисника 24 лютого 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань № 87, вул. Пасічна.

У Андрія Кіцери залишилися дружина, донька Ліліана, брат та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна адаптувалась, і вона таким чином просто переживе Путіна
Антикрихкість України: як ми адаптувалися до того, що здавалося неможливим
21 лютого, 12:47
Єгор Соболєв розповів, якою він бачить війну в майбутньому
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
28 сiчня, 20:44
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
1 лютого, 10:04
Роботизовані системи допомагають Україні у війні проти РФ
Литва оголосила збір на роботизовані системи: яку суму планують зібрати
9 лютого, 11:30
Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
19 лютого, 16:11
Ярослава Максименко говорила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міноборони
Наслідки «Міндічгейту». САП відкрила справу проти очільниці АРМА (Оновлено)
26 сiчня, 17:36
Таталіна ставила лайк під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
2 лютого, 14:02
Надзвичайна ситуація на Харківщині, удар по Слов'янську. Головне за 10 лютого 2026 року
Надзвичайна ситуація на Харківщині, удар по Слов'янську. Головне за 10 лютого 2026 року
10 лютого, 21:10
Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля
РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС
17 лютого, 11:34

Суспільство

На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури
Скандал у Банченському монастирі: з’явилися нові свідчення вихованців про тортури

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua