Як ветеранам адаптуватися при поверненні на роботу? Досвід ДТЕК
Повага та вдячність: в ДТЕК розповіли про адаптацію ветеранів
Компанія ДТЕК працює над інклюзивними проєктами, щоб допомогти ветеранам повернутися на роботу та у цивільне життя. Про це в інтерв’ю KPMG заявила директорка зі сталого розвитку ДТЕК Олена Семич.
Вона пояснила, що наразі окремою і важливою роботою компанії є адаптація ветеранів, які вже повернулися з фронту. «Повернення ветеранів з війни – це вже наше сьогодення, яке неможливе без рівності, поваги та вдячності», – сказала Семич.
Загалом ДТЕК вже реалізував 182 проєкти з елементами інклюзивності, щоб спростити повернення ветеранів на роботу та у цивільне життя. Також компанія приймає участь у всіх тематичних заходах та активностях, як на рівні країни, так і локально в громадах.
Це дозволяє бачити актуальну картину, розуміти тренди, чути практики інших бізнесів та переймати щось для себе.
«Ветераноцентричність складається зі зміни суспільством сприйняття ветеранів, перебудови та адаптації процесів під інтереси ветеранів, а не навпаки. Фундаментом цього є закріплення в суспільстві відчуття гордості та щирої поваги до ветеранів», – підкреслила Семич.
Раніше ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців для ветеранів.
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