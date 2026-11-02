Злам «Повітряної тривоги» спровокував хвилю мемів у мережі

Українці жартують про ядерну загрозу, «Орєшнік», вуличні бої та навіть можливу появу динозаврів

Увечері 1 листопада користувачі застосунку «Повітряна тривога» почали отримувати фейкові сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, ядерну загрозу й вуличні бої у Києві. Після повідомлень про ймовірний злам сервісу українці влаштували у соцмережах справжній марафон гумору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи користувачів Threads.

«Нова пошта» під час ядерної тривоги

Незвичні сповіщення швидко стали темою жартів у соцмережах. Українці почали вигадувати власні сценарії розвитку подій, обігруючи повідомлення про небезпеку та рекомендації не виходити на вулицю.

Одна з користувачок поцікавилася, чи працюватиме «Нова пошта» під час ядерної тривоги та вуличних боїв.

Інша авторка обіграла повідомлення про хімічну небезпеку. Вона пожартувала про те, що саме час «надухаритися бакарою». Ще один мем порівнює покоління: якщо раніше діти ходили до школи крізь дощ і сніг, то тепер українцям доводиться отримувати сповіщення про ядерну загрозу.

Хто збирається битися у Києві?

Окрему увагу користувачів привернуло сповіщення про вуличні бої у столиці. Українці почали запитувати, хто саме збирається битися. Один із дописувачів супроводив скриншот фейкового попередження словами «Хто йде битися?».

Інший користувач пожартував: «Добре, що у нас мер-боксер». А ще один допис обіграв повідомлення у стилі середньовічної битви: «Київ – загроза лицарських боїв. Виходьте на вулицю, беріть шаблі, нумо браття нумо!».

Від ядерної загрози до навали динозаврів

Користувачі не обмежилися жартами про реальні фейкові сповіщення. В одній із публікацій зібрали цілу серію вигаданих повідомлень від імені застосунку «Повітряна тривога». Серед них – попередження про загрозу мумій, динозаврів, прибульців, зомбі та драконів. Для кожної небезпеки автори придумали власні рекомендації: ховатися в саркофагах, залишатися в укриттях, уникати контактів із прибульцями або тримати напоготові вогнегасник.

Ще один мем висміяв російськомовні повідомлення, які надходили користувачам. На запитання «Чому не державною?» дописувачі звернули увагу на те, що фейкове сповіщення про ядерну загрозу та ракету «Орєшнік» було написане російською.

Інша авторка опублікувала мем із собакою та написом «Потіряйтесь раді бога». Допис супроводжувався жартом про те, що Росія зламує застосунок тривог і «лякає» українців ядерною зброєю.

Ще одна публікація зібрала понад три тисячі вподобань. На ній чоловік сидить за комп'ютером, а підпис пояснює: саме так українці створюють меми після злому застосунку.

Окремо користувачі пожартували про те, що після сповіщення про ядерну загрозу дехто пішов не в укриття, а читати дописи у Threads. У відповідь інша дописувачка написала: «Вибачте, це наша перша ядерка…».

Ще один дописувач підсумував швидкість поширення жартів фразою: «Це я намагаюся не заржати на всю хату, поки ці прекрасні меми несуться швидше за ядерку».

Що відомо про злам застосунку

Увечері 1 листопада користувачі почали отримувати повідомлення про нібито радіаційну та хімічну небезпеку, а також вуличні бої у Києві. Окремі сповіщення російською мовою попереджали про майбутню ядерну тривогу по всій Україні та згадували ракету «Орєшнік».

Повітряні сили ЗСУ заявили про ймовірний ворожий вплив на застосунок і наголосили, що жодної радіаційної загрози немає.

«Імовірно додаток «Повітряна тривога» піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!», – йшлося у повідомленні військових.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що застосунок зламали. Він наголосив, що на офіційних ресурсах військових не повідомляли про радіаційну небезпеку, хімічну атаку чи вуличні бої у столиці.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Україні з'явилися фейкові сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку. Також видання пояснювало, де перевіряти інформацію про загрозу, якщо застосунок «Повітряна тривога» не працює.