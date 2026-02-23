Як вплине припинення постачання світла зі Словаччини в Україну? Пояснення «Укренерго»

Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору наразі не надходило

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини – ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в обмеженому обсязі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання.

«Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК «Укренерго» наразі не надходило. Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК «Укренерго» та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації», – йдеться у повідомленні.

Наразі між НЕК «Укренерго» і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК «Укренерго» 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. «Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни», – стверджує компанія.

«Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів», – додає «Укренерго».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.