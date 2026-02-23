Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як вплине припинення постачання світла зі Словаччини в Україну? Пояснення «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як вплине припинення постачання світла зі Словаччини в Україну? Пояснення «Укренерго»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору наразі не надходило

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини – ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Останній раз Україна просила аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в обмеженому обсязі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання.

«Офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК «Укренерго» наразі не надходило. Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК «Укренерго» та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини  між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації», – йдеться у повідомленні.

Наразі між НЕК «Укренерго» і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК «Укренерго» 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. «Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни», – стверджує компанія.

«Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів», – додає «Укренерго».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено.

Читайте також:

Теги: Словаччина Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомство повідомило, що у столиці та області цього року вдалось запустити 25,8 МВт додаткових потужностей
В Україні зросло споживання електрики через морози – Міненерго
16 лютого, 21:50
Міненерго організувало пошук радянських енергоблоків у Східній Європі
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів
Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла: енергетики звернулись до мешканців по допомогу
9 лютого, 17:17

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
Як вплине припинення постачання світла зі Словаччини в Україну? Пояснення «Укренерго»
Як вплине припинення постачання світла зі Словаччини в Україну? Пояснення «Укренерго»
Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику
Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua