Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла: енергетики звернулись до мешканців по допомогу

Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів

Після ворожої атаки на об'єкт подача холодної та гарячої води відновлені не в повному обсязі

Після обстрілів в ніч на суботу, 7 лютого, Бурштинська ТЕС відновила населенню подачу тепла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Бурштина Василя Андрієшина.

За словами мера Бурштина, зранку температура теплоносія становила близько 55 градусів, нормативних показників планують досягти до кінця доби.

«Станом на сьогодні теплопостачання, а також подачу холодної та гарячої води частково відновлено, однак поки що не в повному обсязі», – заявив мер.

Втім, енергетики просять місцевих жителів про допомогу. Справа у тому, що у системі теплопостачання зафіксовано заповітрювання мереж. Тож мешканців будинків просять за наявності технічної можливості самостійно здійснити розповітрювання внутрішньобудинкових систем.

Прохання до мешканців Бурштина срін допису мера Бурштина у соцмережі

Також Андрієшин повідомив, що школи досі працюють у дистанційному форматі. Він додав, що після досягнення нормативного теплового режиму учні зможуть повернуться до очної форми навчання.

