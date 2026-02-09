Головна Країна Суспільство
Бурштинська ТЕС частково відновила подачу тепла: енергетики звернулись до мешканців по допомогу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів
Після ворожої атаки на об'єкт подача холодної та гарячої води відновлені не в повному обсязі

Після обстрілів в ніч на суботу, 7 лютого, Бурштинська ТЕС відновила населенню подачу тепла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Бурштина Василя Андрієшина.

За словами мера Бурштина, зранку температура теплоносія становила близько 55 градусів, нормативних показників планують досягти до кінця доби.

«Станом на сьогодні теплопостачання, а також подачу холодної та гарячої води частково відновлено, однак поки що не в повному обсязі», – заявив мер.

Втім, енергетики просять місцевих жителів  про допомогу. Справа у тому, що у системі теплопостачання зафіксовано заповітрювання мереж. Тож мешканців будинків просять за наявності технічної можливості самостійно здійснити розповітрювання внутрішньобудинкових систем.

Також Андрієшин повідомив, що школи досі працюють у дистанційному форматі. Він додав, що після досягнення нормативного теплового режиму учні зможуть повернуться до очної форми навчання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів селектор щодо критичної ситуації в Херсонській області та Києві. Окрему увагу під час селектору приділили Херсонській області. Через безперервне використання росіянами ударних дронів відновлювальні роботи в прифронтовій зоні стали смертельно небезпечними. Президент поставив завдання Міністерству оборони та Повітряним силам домогтися від союзників жорсткого графіку постачання ракет.

Також зазначимо, що протягом січня понад 1,6 тис. українців зверталися до екстреної медичної допомоги через переохолодження та обмороження.

За даними відомства, 1469 людей лікарі госпіталізували. Найбільше звернень було у Дніпропетровській області – 195, Києві – 183 та Харківській області – 167.

Міністерство охорони здоров’я закликає українців вдягатися у кілька шарів одягу, якомога більше рухатися та уникати вживання алкоголю. Також варто пильнувати стан дітей та людей літнього віку.

 

