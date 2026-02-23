Головна Світ Політика
Словаччина припинила екстрені поставки світла до України – Фіцо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Прем’єр наголосив, що обмеження діятиме лише до моменту відновлення транзиту нафти до Словаччини
фото: reuters

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж розглянути можливість тимчасового припинення аварійного експорту електроенергії до України у разі, якщо транспортування нафти трубопроводом «Дружба» не буде відновлено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву у Facebook.

«Я виконав те, що оголосив у суботу: «Якщо в понеділок не буде відновлено постачання нафти до Словаччини, я попрошу SEPS, державну акціонерну компанію, припинити аварійні поставки електроенергії до України», – йдеться у заяві.

За словами Фіцо, за січень 2026 року таких аварійних поставок, необхідних для стабілізації української енергетичної мережі, було у два рази більше, ніж за весь 2025 рік. Прем’єр додав, що обмеження діятиме лише до моменту відновлення транзиту нафти до Словаччини.

Також Угорщина оголосила про блокування виділення Україні кредиту Європейського Союзу на €90 млрд до відновлення поставок російської нафти через трубопровід «Дружба». «Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі €90 млрд до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба», – оголосив угорський міністр.

Нагадаємо, що раніше Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на погрози Будапешта та Братислави припинити постачання електроенергії через зупинку транзиту нафти. У зовнішньополітичному відомстві назвали такі заяви шантажем і наголосили, що ультиматуми слід адресувати Кремлю, а не Києву.

