Яка погода чекає на українців у жовтні: прогноз синоптиків

Середня місячна температура повітря у жовтні буде на рівні 7-13° тепла

Погода в Україні в жовтні буде теплішою цього року, в порівнянні з іншими роками. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

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Очікується, що середня місячна температура повітря буде на рівні 7-13° тепла. Цей показник на 1-1.5° вище норми.

«Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми», – йдеться в повідомленні.

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Кліматична характеристика жовтня

В Україні в жовтні середня місячна температура становила 6-13° тепла. У Карпатах вона була нижчою – 4-5° тепла. В деякі дні, коли в країні було найтепліше, температура повітря підвищувалася до 26-34° тепла, в Криму до 35° тепла, а в гірській місцевості до 20-21° тепла.

У дні, коли було найхолодніше, температура повітря опускалася до 4-16° морозу, на території північних, центральних і східних областей – до 17-23° морозу, а на півдні Криму – 0-3° тепла.

«Середня місячна кількість опадів становить 29-54 мм, місцями в Карпатах і горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір'ї Карпат до 129 мм», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні очікується тепла погода. На більшій частині території країни передбачається невелика хмарність та відсутність опадів.