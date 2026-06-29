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Яке релігійне свято відзначається 30 червня 2026: традиції та молитва

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Яке релігійне свято відзначається 30 червня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 30 червня в церковному календарі – День святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

30 червня православна церква вшановує дванадцять апостолів. Це свято присвячене вшануванню пам'яті найближчих учнів Ісуса Христа, які поширили християнську віру по всьому світу. Церква згадує їхній спільний духовний подвиг наступного дня після свята святих Петра і Павла.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

Яке релігійне свято відзначається 30 червня 2026: традиції та молитва фото 1

Православна церква вшановує дванадцять найближчих учнів Христа: Петра, Андрія, Іакова Зеведеєва, Івана, Пилипа, Варфоломія, Фому, Матвія, Якова Алфеєва, Тадея, Симона Кананіта та Маттія, обраного замість Юди. Ісус покликав їх із простого народу, наділив чудодійною силою та відправив проповідувати Любов до Бога.

Число 12 символізує дванадцять колін Ізраїлю, але замість відновлення старої держави Христос через апостолів заснував Новий Ізраїль – Церкву. Попри гоніння та мученицьку смерть більшості з них, учні виконали свою місію до кінця.

Молитви дня

О, святії апостоли Христові: Петре і Андрію, Якове та Іване, Пилипе і Варфоломію, Фомо і Матвію, Якове та Юдо, Симоне і Матвію!

Почуйте наші молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, і допоможіть нам, рабам Божим (імена), вашим всемощного перед Господом клопотанням, визволитися від усякого зла і ворожих лестощів, твердо ж віддану вами віру православну зберігати, в ній же вашим заступництвом ні paнами, ні докором, ні мopом, жодним гнiвом від Творця нашого применшення будемо.

Але мирне поживемо житіє і сподобилися бачити благая на землі живих, прославляючи Отця і Сина і Святого Духа, Єдиного в Трійці славімаго Бога, нині і повсякчас, і на віки віків.

Амінь

Народні вірування та прикмети

  • Ранкова роса – провісник сонячного, ясного та теплого дня.
  • Жовтий відтінок хмар на сході сонця віщує швидкий дощ.
  • Гучне кукування зозулі свідчить про те, що літнє тепло затримається надовго.
  • Сіре або похмуре небо вранці обіцяє погіршення погоди найближчими днями.

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Теги: церква свята православна церква традиції свято релігія

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