Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини

На тлі проблем із перехопленням балістики Київ приховав частину даних від ворога та намагається терміново поповнити запаси ракет для ППО

Україна припинила публікувати точну кількість ракет, які Росія запускає під час повітряних атак. Новий формат звітності запровадили як захід безпеки, щоб не надавати противнику дані для планування наступних ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука.

Чому Повітряні сили змінили формат звітності

Під час однієї з останніх атак Повітряні сили повідомили про знищення 98 зі 120 російських безпілотників, однак не вказали кількість ракет, які запустила Росія. Це сталося через кілька днів після того, як у зведеннях перестали повідомляти про перехоплення балістичних ракет.

За даними Bloomberg, зміни відбулися після російської атаки минулого тижня, під час якої Україні не вдалося перехопити жодну з 28 запущених ракет. Джерело агентства, ознайомлене із ситуацією, пояснило, що Повітряні сили змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

Лакійчук також вважає, що приховування частини інформації має військове обґрунтування. За його словами, після кожної атаки Росія проводить дорозвідку та намагається встановити, скільки запущених цілей досягли визначених об'єктів, скільки було збито або подавлено засобами радіоелектронної боротьби та на яких ділянках маршруту це сталося.

Отриману інформацію російські військові здатні враховувати під час підготовки наступного удару, змінюючи його параметри для підвищення ефективності. Тому обмеження таких даних позбавляє противника частини інформації, необхідної для аналізу роботи української протиповітряної оборони.

Україні бракує ракет для протиповітряної оборони

Водночас зміна звітності відбулася на тлі посилення російських повітряних атак та нестачі засобів для їхнього відбиття. Україна намагається отримати від союзників додаткові ракети-перехоплювачі. Особливо Київ потребує боєприпасів для американських комплексів Patriot, які здатні перехоплювати російські балістичні ракети.

Читайте також: 👉 ЗСУ поцілили в один із найдорожчих комплексів ППО росіян

За словами президента України Володимира Зеленського, у першій половині 2026 року союзники передали Україні втричі менше ракет для систем протиповітряної оборони, ніж за аналогічний період 2025 року.

Складність ситуації демонструє і статистика за липень. За даними Міністерства оборони України, протягом місяця Росія запустила 195 балістичних ракет. Українські сили перехопили 29 із них, ще 40 не досягли своїх цілей.

Експерт закликає не приховувати складну ситуацію

Лакійчук звернув увагу, що раніше Повітряні сили регулярно повідомляли українцям про кількість збитих ракет і «Шахедів». За його словами, такі зведення не лише інформували суспільство, а й демонстрували результати роботи української ППО та певною мірою заспокоювали людей. Однак із балістичними ракетами ситуація значно складніша.

«На жаль, зараз така ситуація, що щонайменше по балістиці ми не маємо чим похвалитися. Коли 100% досягнення цілей ворогом, то це пропуск нашої протиповітряної оборони. Не від ППО це залежить. Звісно, це значно інша проблема», – наголосив Лакійчук.

Експерт припустив, що зміна формату звітності могла бути пов'язана не лише з військовою необхідністю. На його думку, командування могло також прагнути не викликати додаткового невдоволення українців через складну ситуацію з перехопленням російських ракет. Такий підхід Лакійчук розкритикував. «Це неправильний крок. Я думаю, ми маємо бути чесними самі з собою», – зазначив експерт.

У коментарях під дописами Повітряних сил частина українців негативно відреагувала на зміну формату звітності. Користувачі запитують, чому зі зведень зникли дані про кількість запущених Росією ракет, зокрема «Цирконів» та «Іскандерів», і висловлюють побоювання, що приховування цієї інформації не змінить реальної ситуації.

скриншот із Facebook

скриншот із Facebook

Деякі коментатори також пов'язали новий формат повідомлень із питанням інформування населення про небезпеку. Зокрема, вони наголошують, що українцям важливо знати не лише кількість збитих цілей, а й загальну кількість ракет, якими Росія атакувала країну. Окремі користувачі зауважили, що наступним кроком нібито може стати відмова від публікації статистики взагалі.

скриншот із Facebook

Нагадаємо, що Україні та її партнерам потрібно зосередитися не лише на перехопленні російських балістичних ракет, а й на знищенні підприємств, де їх виробляють, та пускових установок на території Росії. Для цього Києву необхідні західні засоби ураження та розвідувальна інформація для наведення на цілі.