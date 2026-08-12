Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини
Стало відомо чому Україна приховала дані про балістику
колаж: glavcom.ua

На тлі проблем із перехопленням балістики Київ приховав частину даних від ворога та намагається терміново поповнити запаси ракет для ППО

Україна припинила публікувати точну кількість ракет, які Росія запускає під час повітряних атак. Новий формат звітності запровадили як захід безпеки, щоб не надавати противнику дані для планування наступних ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука.

Чому Повітряні сили змінили формат звітності

Під час однієї з останніх атак Повітряні сили повідомили про знищення 98 зі 120 російських безпілотників, однак не вказали кількість ракет, які запустила Росія. Це сталося через кілька днів після того, як у зведеннях перестали повідомляти про перехоплення балістичних ракет.

За даними Bloomberg, зміни відбулися після російської атаки минулого тижня, під час якої Україні не вдалося перехопити жодну з 28 запущених ракет. Джерело агентства, ознайомлене із ситуацією, пояснило, що Повітряні сили змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

Лакійчук також вважає, що приховування частини інформації має військове обґрунтування. За його словами, після кожної атаки Росія проводить дорозвідку та намагається встановити, скільки запущених цілей досягли визначених об'єктів, скільки було збито або подавлено засобами радіоелектронної боротьби та на яких ділянках маршруту це сталося.

Отриману інформацію російські військові здатні враховувати під час підготовки наступного удару, змінюючи його параметри для підвищення ефективності. Тому обмеження таких даних позбавляє противника частини інформації, необхідної для аналізу роботи української протиповітряної оборони.

Україні бракує ракет для протиповітряної оборони

Водночас зміна звітності відбулася на тлі посилення російських повітряних атак та нестачі засобів для їхнього відбиття. Україна намагається отримати від союзників додаткові ракети-перехоплювачі. Особливо Київ потребує боєприпасів для американських комплексів Patriot, які здатні перехоплювати російські балістичні ракети.

Читайте також: 👉 ЗСУ поцілили в один із найдорожчих комплексів ППО росіян

За словами президента України Володимира Зеленського, у першій половині 2026 року союзники передали Україні втричі менше ракет для систем протиповітряної оборони, ніж за аналогічний період 2025 року.

Складність ситуації демонструє і статистика за липень. За даними Міністерства оборони України, протягом місяця Росія запустила 195 балістичних ракет. Українські сили перехопили 29 із них, ще 40 не досягли своїх цілей.

Експерт закликає не приховувати складну ситуацію

Лакійчук звернув увагу, що раніше Повітряні сили регулярно повідомляли українцям про кількість збитих ракет і «Шахедів». За його словами, такі зведення не лише інформували суспільство, а й демонстрували результати роботи української ППО та певною мірою заспокоювали людей. Однак із балістичними ракетами ситуація значно складніша.

«На жаль, зараз така ситуація, що щонайменше по балістиці ми не маємо чим похвалитися. Коли 100% досягнення цілей ворогом, то це пропуск нашої протиповітряної оборони. Не від ППО це залежить. Звісно, це значно інша проблема», – наголосив Лакійчук.

Експерт припустив, що зміна формату звітності могла бути пов'язана не лише з військовою необхідністю. На його думку, командування могло також прагнути не викликати додаткового невдоволення українців через складну ситуацію з перехопленням російських ракет. Такий підхід Лакійчук розкритикував. «Це неправильний крок. Я думаю, ми маємо бути чесними самі з собою», – зазначив експерт.

У коментарях під дописами Повітряних сил частина українців негативно відреагувала на зміну формату звітності. Користувачі запитують, чому зі зведень зникли дані про кількість запущених Росією ракет, зокрема «Цирконів» та «Іскандерів», і висловлюють побоювання, що приховування цієї інформації не змінить реальної ситуації.

Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини фото 1
скриншот із Facebook
Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини фото 2
скриншот із Facebook

Деякі коментатори також пов'язали новий формат повідомлень із питанням інформування населення про небезпеку. Зокрема, вони наголошують, що українцям важливо знати не лише кількість збитих цілей, а й загальну кількість ракет, якими Росія атакувала країну. Окремі користувачі зауважили, що наступним кроком нібито може стати відмова від публікації статистики взагалі.

Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини фото 3
скриншот із Facebook

Нагадаємо, що Україні та її партнерам потрібно зосередитися не лише на перехопленні російських балістичних ракет, а й на знищенні підприємств, де їх виробляють, та пускових установок на території Росії. Для цього Києву необхідні західні засоби ураження та розвідувальна інформація для наведення на цілі. 

Читайте також:

Теги: росія Україна системи ППО балістичні ракети ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йдуть нафтові дощі? Це геніальний план Путіна!
План Путіна. Що не день – то нові успіхи
17 липня, 09:15
Склади найбільшого маркетплейсу Росії Wildberries стали ціллю українських дронів
Чому Wildberries? Історія про найбагатшу жінку Росії та бізнес, який атакують дрони ТЕМА ТИЖНЯ
22 липня, 21:00
Після часткової мобілізації восени 2022 року сотні тисяч росіян залишили країну, а сам процес супроводжувався значним суспільним невдоволенням
Путін знайшов спосіб уникнути мобілізації – аналітик назвав тактику Кремля
22 липня, 01:38
На території підприємства виникла пожежа
Дрони атакували стратегічний порт Тамань у Краснодарському краї (відео)
30 липня, 12:24
Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції
Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції
3 серпня, 01:20
Російська ракета Х-59МК2
Росія знову атакувала Одещину ракетами
9 серпня, 13:23
Президент зробив заяву про нові удари по РФ
Зеленський подякував українським військовим за удари по РФ
14 липня, 14:57
Ліквідація наслідків ракетної атаки на Київ, 19 липня 2026 р.
Київ пережив одну з наймасованіших атак. Зеленський звернувся до союзників
19 липня, 09:47
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2026 року
10 серпня, 08:23

Суспільство

Майор Нацгвардії допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон
Майор Нацгвардії допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон
Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини
Україна змінила звіти про ракетні атаки РФ: експерт пояснив причини
Славетні озера українського Полісся обміліли. Науковець пояснив, чому винен Лукашенко
Славетні озера українського Полісся обміліли. Науковець пояснив, чому винен Лукашенко
Рятував побратимів на Донеччині: згадаймо стрільця-санітара Миколу Бардигулу
Рятував побратимів на Донеччині: згадаймо стрільця-санітара Миколу Бардигулу
«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку
«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку
12 серпня Україну накриє сонячне затемнення: коли буде видно у Києві та регіонах
12 серпня Україну накриє сонячне затемнення: коли буде видно у Києві та регіонах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Сьогодні, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua