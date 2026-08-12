Рятував побратимів на Донеччині: згадаймо стрільця-санітара Миколу Бардигулу

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Бардигула був за кордоном, але одразу повернувся і став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Бардигулу.

Стрілець-санітар 2-го гірсько-штурмового взводу 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр «Едельвейс» Микола Бардигула поліг на фронті 11 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку «Сім’ї героїв Долинщини» у Facebook.

Народився Микола Бардигула 18 грудня 1981 року в місті Долина на Прикарпатті у багатодітній родині. Навчався у Долинській школі №7, де зарекомендував себе старанним та товариським хлопцем. Змалку був підтримкою для батьків, братів та сестер. Згодом здобув фах столяра-будівельника у професійно-технічному училищі на Львівщині, відслужив строкову службу у Внутрішніх військах у Криму. У цивільному житті працював на будівництві та в бурових підприємствах, а понад усе цінував родину, виховуючи сина та донечку.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Микола перебував за кордоном, але одразу повернувся в Україну. 5 липня 2022 року був мобілізований до лав 10-ї ОГШБр «Едельвейс». На передовій Донеччини служив стрільцем-санітаром, рятуючи побратимів та самовіддано боронячи рідну землю.

5 липня 2022 року Микола Бардигула був мобілізований до лав 10-ї ОГШБр «Едельвейс» фото: платформа пам'яті «Меморіал»

11 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка Бахмутського району Донецької області Микола Бардигула дістав множинні осколкові поранення, несумісні з життям. Воїну назавжди залишилося 40 років...

На передовій Донеччини Бардигула служив стрільцем-санітаром, рятуючи побратимів та самовіддано боронячи рідну землю; фото: спільнота «Сім’ї героїв Долинщини»

17 серпня 2022 року захисник знайшов вічний спочинок на Алеї Слави Долинського міського кладовища.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.