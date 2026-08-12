Рятував побратимів на Донеччині: згадаймо стрільця-санітара Миколу Бардигулу
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Бардигула був за кордоном, але одразу повернувся і став на захист Батьківщини
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Бардигулу.
Стрілець-санітар 2-го гірсько-штурмового взводу 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр «Едельвейс» Микола Бардигула поліг на фронті 11 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку «Сім’ї героїв Долинщини» у Facebook.
Народився Микола Бардигула 18 грудня 1981 року в місті Долина на Прикарпатті у багатодітній родині. Навчався у Долинській школі №7, де зарекомендував себе старанним та товариським хлопцем. Змалку був підтримкою для батьків, братів та сестер. Згодом здобув фах столяра-будівельника у професійно-технічному училищі на Львівщині, відслужив строкову службу у Внутрішніх військах у Криму. У цивільному житті працював на будівництві та в бурових підприємствах, а понад усе цінував родину, виховуючи сина та донечку.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Микола перебував за кордоном, але одразу повернувся в Україну. 5 липня 2022 року був мобілізований до лав 10-ї ОГШБр «Едельвейс». На передовій Донеччини служив стрільцем-санітаром, рятуючи побратимів та самовіддано боронячи рідну землю.
11 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Білогорівка Бахмутського району Донецької області Микола Бардигула дістав множинні осколкові поранення, несумісні з життям. Воїну назавжди залишилося 40 років...
17 серпня 2022 року захисник знайшов вічний спочинок на Алеї Слави Долинського міського кладовища.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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