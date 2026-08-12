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«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку
Нардепка Ольга Стефанишина поскаржилася на фінмоніторинг ПриватБанку
колаж: glavcom.ua

Нардепка розповіла, що банк годинами перевіряв перекази коштів її неповнолітнім дітям

Народна депутатка України Ольга Стефанишина поскаржилася на тривалі перевірки транзакцій у Приватбанку. За її словами, така ситуація триває вже майже тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки.

Стефанишина розповіла, що банк протягом кількох годин перевіряє практично кожну її транзакцію з картки на картку. Йдеться, зокрема, про перекази власних коштів між рахунками в Приватбанку та перекази двом неповнолітнім дітям, чиї картки прив'язані до її рахунку.

«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку фото 1
скриншот із Facebook

«Я не хотіла виносити це публічно, але сил нема. Це моя переписка сьогодні з працівницею Приватбанк, де я прошу її допомогти моїй дитині доїхати додому. І якщо ви думаєте, що я зʼїхала з глузду, то ні. Зʼїхав з глузду Приватбанк. Уже майже тиждень з незрозумілих причин він перевіряє по кілька годин кожнісіньку мою транзакцію, яку я роблю з карти на карту», – заявила народна депутатка.

«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку фото 2
фото: Ольга Стефанишина/Facebook

За словами Стефанишиної, переважна більшість таких операцій стосується переказу власних грошей із зарплатної картки на картку для виплат у тому самому банку, а також перерахування коштів її двом неповнолітнім дітям.

Нардепка заявила, що одна з таких перевірок тривала три години. У цей час її донька перебувала в магазині на Подолі та чекала на надходження грошей, щоб оплатити покупку.

«Що перевіряють старанні працівники Приватбанку в цих підозрілих транзакціях, мені неясно. Але це божевілля триває вже тиждень, і сьогодні моя донька ТРИ години чекала перерахунку коштів від мене в магазині на Подолі, щоби купити собі річ. Поки Приватбанк цю транзакцію від мами до дитини ретельно перевіряв, дитина вже дійшла до нервового зриву», – написала Стефанишина.

Згодом, як стверджує народна депутатка, її донька не змогла самостійно поїхати додому через брак коштів на картці. Стефанишина спробувала переказати дитині 100 грн, однак і ця операція потрапила на перевірку.

«Коли чекати вже не було сил, вона не змогла поїхати додому, бо на карті не вистачало грошей на метро, а її мама (тобто я) не могла швидко перерахувати їй навіть 100 гривень, бо Приватбанк відправив і цю підозрілу транзакцію на фінмоніторинг», – заявила депутатка.

Стефанишина припустила, що причиною ситуації може бути її статус політично значущої особи (PEP). Вона також заявила про намір припинити користуватися послугами Приватбанку.

«Якщо це не божевілля, то мене є два варіанти:

  • або працівникам цього банку нема що робити на своїх робочих місцях
  • або це такий витончений метод знущання над ПЕПами, аби вони покинули цей банк.

Я це обовʼязково зроблю, звісно, але хочу, щоби інші ПЕПи і неПЕПи були морально готові. А краще перейшли в інші банки заздалегідь, поки їх не спіткала така вкрай неприємна ситуація», – написала народна депутатка.

Водночас Стефанишина наголосила, що всі кошти на її рахунку задекларовані, а необхідну автентифікацію вона успішно пройшла.

Варто зазначити, що в Україні оподатковується не сам переказ на картку, а отриманий дохід. Перекази власних коштів, повернення боргів чи гроші від близьких родичів не створюють податкових зобов'язань. Водночас регулярні однотипні надходження від різних осіб можуть розцінюватися як незадекларований дохід і привернути увагу фінмоніторингу.

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Теги: карткові перекази Приватбанк гроші Ольга Стефанишина

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