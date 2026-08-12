«Це божевілля триває тиждень». Нардепка Стефанишина поскаржилася на терор від Приватбанку

Нардепка розповіла, що банк годинами перевіряв перекази коштів її неповнолітнім дітям

Народна депутатка України Ольга Стефанишина поскаржилася на тривалі перевірки транзакцій у Приватбанку. За її словами, така ситуація триває вже майже тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис нардепки.

Стефанишина розповіла, що банк протягом кількох годин перевіряє практично кожну її транзакцію з картки на картку. Йдеться, зокрема, про перекази власних коштів між рахунками в Приватбанку та перекази двом неповнолітнім дітям, чиї картки прив'язані до її рахунку.

скриншот із Facebook

«Я не хотіла виносити це публічно, але сил нема. Це моя переписка сьогодні з працівницею Приватбанк, де я прошу її допомогти моїй дитині доїхати додому. І якщо ви думаєте, що я зʼїхала з глузду, то ні. Зʼїхав з глузду Приватбанк. Уже майже тиждень з незрозумілих причин він перевіряє по кілька годин кожнісіньку мою транзакцію, яку я роблю з карти на карту», – заявила народна депутатка.

фото: Ольга Стефанишина/Facebook

За словами Стефанишиної, переважна більшість таких операцій стосується переказу власних грошей із зарплатної картки на картку для виплат у тому самому банку, а також перерахування коштів її двом неповнолітнім дітям.

Нардепка заявила, що одна з таких перевірок тривала три години. У цей час її донька перебувала в магазині на Подолі та чекала на надходження грошей, щоб оплатити покупку.

«Що перевіряють старанні працівники Приватбанку в цих підозрілих транзакціях, мені неясно. Але це божевілля триває вже тиждень, і сьогодні моя донька ТРИ години чекала перерахунку коштів від мене в магазині на Подолі, щоби купити собі річ. Поки Приватбанк цю транзакцію від мами до дитини ретельно перевіряв, дитина вже дійшла до нервового зриву», – написала Стефанишина.

Згодом, як стверджує народна депутатка, її донька не змогла самостійно поїхати додому через брак коштів на картці. Стефанишина спробувала переказати дитині 100 грн, однак і ця операція потрапила на перевірку.

«Коли чекати вже не було сил, вона не змогла поїхати додому, бо на карті не вистачало грошей на метро, а її мама (тобто я) не могла швидко перерахувати їй навіть 100 гривень, бо Приватбанк відправив і цю підозрілу транзакцію на фінмоніторинг», – заявила депутатка.

Стефанишина припустила, що причиною ситуації може бути її статус політично значущої особи (PEP). Вона також заявила про намір припинити користуватися послугами Приватбанку.

«Якщо це не божевілля, то мене є два варіанти:

або працівникам цього банку нема що робити на своїх робочих місцях

або це такий витончений метод знущання над ПЕПами, аби вони покинули цей банк.

Я це обовʼязково зроблю, звісно, але хочу, щоби інші ПЕПи і неПЕПи були морально готові. А краще перейшли в інші банки заздалегідь, поки їх не спіткала така вкрай неприємна ситуація», – написала народна депутатка.

Водночас Стефанишина наголосила, що всі кошти на її рахунку задекларовані, а необхідну автентифікацію вона успішно пройшла.

Варто зазначити, що в Україні оподатковується не сам переказ на картку, а отриманий дохід. Перекази власних коштів, повернення боргів чи гроші від близьких родичів не створюють податкових зобов'язань. Водночас регулярні однотипні надходження від різних осіб можуть розцінюватися як незадекларований дохід і привернути увагу фінмоніторингу.