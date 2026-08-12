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12 серпня Україну накриє сонячне затемнення: коли буде видно у Києві та регіонах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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12 серпня Україну накриє сонячне затемнення: коли буде видно у Києві та регіонах
Наступне повне сонячне затемнення, яке буде видно у частині Європи, відбудеться 2 серпня 2027 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повної фази в Україні не буде

У середу, 12 серпня, відбудеться повне сонячне затемнення – одне з найпомітніших астрономічних явищ року. Повна фаза проходитиме над Гренландією, Ісландією, північними районами Іспанії, невеликою частиною Португалії та Росії. В Україні затемнення буде лише частковим, пише «Главком».

Коли затемнення буде видно в Україні

За розрахунками Time and Date, часткова фаза в Україні розпочнеться близько 20:10 за київським часом і завершиться приблизно о 20:53. Точний час залежатиме від конкретного населеного пункту. Повної фази в Україні не буде.

Найкращі умови для спостереження будуть у західних областях. Чим далі на схід, тим меншою буде частка Сонця, закрита Місяцем.

12 серпня Україну накриє сонячне затемнення: коли буде видно у Києві та регіонах фото 1

Зокрема, за даними Time and Date, максимальне покриття Сонця становитиме:

  • Закарпаття – до 43,5%;
  • Львівщина – до 40,5%;
  • Тернопільщина – до 26,4%;
  • Хмельниччина – до 16,4%;
  • Вінниччина – до 12%;
  • Київщина – лише кілька відсотків.

О котрій затемнення буде в Києві

У столиці часткове затемнення триватиме недовго. Початок – близько 20:14, максимум – о 20:18, завершення – о 20:23. У момент максимуму Місяць закриє лише близько 2,7% сонячного диска.

Місто Початок Максимальна фаза Кінець видимої фази
Київ 20:14 20:18 20:23
Вінниця 20:16 20:24 20:28
Хмельницький 20:17 20:31 20:34
Чернівці 20:19 20:32 20:35
Тернопіль 20:17 20:36 20:40
Рівне 20:15 20:37 20:40
Івано-Франківськ 20:18 20:38 20:42
Львів 20:17 20:43 20:47
Ужгород 20:19 20:47 20:51

Де в Україні затемнення буде найкраще видно

Найбільше Сонця Місяць закриє на заході країни. В Ужгороді максимальна фаза становитиме близько 43,5%, а у Львові – понад 40%. У Тернополі буде закрито близько 26% сонячного диска.

У Волинській області часткова фаза триватиме найдовше – приблизно до 20:53. На Чернігівщині вона завершиться вже близько 20:25, а на Полтавщині – близько 20:15.

Де затемнення буде повним

Повну фазу 12 серпня можна буде побачити лише у вузькій смузі, яка пройде через Гренландію, Ісландію, північ Іспанії, невелику частину Португалії та північ Росії. У більшості інших країн Європи, зокрема в Україні, затемнення буде частковим.

У деяких європейських містах покриття Сонця буде майже повним. Наприклад, у Барселоні та Мадриді – близько 99%, у Лондоні – 91%, у Парижі – 92%, а у Варшаві – близько 80%.

Як безпечно спостерігати за затемненням

Дивитися на Сонце без спеціального захисту не можна навіть під час часткового затемнення. NASA рекомендує використовувати спеціальні сонцезахисні окуляри для спостереження за затемненнями або сертифіковані сонячні фільтри для оптичних приладів.

Наступне повне сонячне затемнення, яке буде видно у частині Європи, відбудеться 2 серпня 2027 року.

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Теги: атмосферне явище Місяць Сонце

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