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Якою буде ціна на кавуни у цьому сезоні: прогноз аграріїв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Якою буде ціна на кавуни у цьому сезоні: прогноз аграріїв
Вартість українського кавуна буде дуже високою
фото: ілюстративне

 Якщо минулого року ціна на кавуни стартувала від 60 гривень за кілограм, то цього року буде значно дороче

Цього року вартість кавунів буде вищою ніж торік, і все через холодну погоду. Таку думку висловив агроном ПП «Агро Юг Експорт» Ігор Сєріков, пише unian. 

Розвиток посівів кавунів на Одещині затримується через холодну весну і прохолодний для цієї культури початок літа, також  загинуло чимало сходів, тож розраховувати на великий урожай та низькі ціни не варто, зазначає аграрій.  

«Для активного росту кавуна та дині необхідна мінімальна температура +15°С вночі, а вдень +25-30°С і вище. Цього року дуже важко отримуємо сходи, вони дуже слабо розвиваються. У тих, хто посіяв кавун рано, сходи загинули», – пояснив він.

Сєріков також дав свій невтічший прогноз щодо цін на кавуни. «Я думаю, що ціна буде не нижчою, ніж торік. Скоріш за все, вона буде на тому ж рівні, а може, й вищоюе за торішню»,  – вважає Сєріков.

Нагадаємо, минулоріч через російськую окупацію Херсонщини ціни на кавуни були рекордно високими. Так влітку 2022 року у Києві кавуни коштували від 60 гривень за кілограм. Ближче до осені ціни коливалися в межах 40-30 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за останній тиждень в Україні стрімко падає ціна на огірки. До прикладу, за минулий тиждень огірки здешевшали на 23%. Пропозиція огірків з плівкових теплиць продовжує збільшуватися. Вони зазначають, що це вкрай негативно позначається на темпах збуту цієї продукції. Разом із тим великі комбінати зачищають теплиці й пропонують до продажу некондиційний огірок.Та попри ці фактори попит від споживачів не такий високий, як розраховували виробники, тому вони просто змушені знижувати ціни на огірки. Якщо ситуація зі збутом не покращиться, падіння цін на овоч продовжиться й надалі.

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Теги: експорт урожай експертиза

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