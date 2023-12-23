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Ярош вказав на недоліки мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ярош вказав на недоліки мобілізації
Ярош різко виступив проти мобілізації жінок
фото з відкритих джерел

За словами Яроша, зараз в українській армії надто багато «вільних» хлопців у військовій формі

Український громадсько-політичний діяч, екслідер «Правого сектора» та командувач «Української добровольчої армії» Дмитро Ярош вважає, що разом із проведенням мобілізації потрібно оптимізувати той людський ресурс, який уже перебуває в Збройних силах. Про це він сказав в інтерв’ю на YouTube-каналі LB live.

За словами Яроша, зараз в українській армії надто багато «вільних» хлопців у військовій формі.

«Якщо ти виїжджаєш умовно на другу лінію оборони, там стільки «праздно шатающихся» хлопців у військовій формі, які не залучені до активних дій... Тут, власне, треба працювати з командирами, командирами бригад зокрема, щоб такого не було», – зауважив Ярош.

Екслідер «Правого сектора» вважає несправедливим, коли одні військовослужбовці сидять без ротації тривалий час на передовій, а інші перебувають у такій бездіяльності, отримуючи кошти з бюджету.

Дмитро Ярош висловився за те, щоб мобілізація була не масовою, а точковою – «за тими військово-обліковими спеціальностями, які реально необхідні». Він також вважає, що в тилу потрібно більше займатися роз’яснювальною роботою і доносити до людей, що буде, якщо вони не підуть до армії.

Також Ярош різко виступив проти мобілізації жінок.

«Я противник перебування, особливо на першій лінії, жінок... Я ж стара школа, ще радянська, сексистом мене би назвали... Я от блокпости проїжджаю, по Україні їду, дивлюся, дівчата-поліцейські стоять там на блокпостах, оце от нормально... Вони і допомагають, і звільняють, власне, хлопців від виконання тої роботи, яку отам жінка може зробити, якщо вона хоче служити... У нас достатньо ще чоловіків для того, щоб воювати», – наголосив він.

Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств.

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

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Теги: школа мобілізація Дмитро Ярош жінка Міноборони документи

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