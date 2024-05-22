Яценюку – 50. Чим нині займається імпозантний експрем'єр?

Політик висловив сподівання, що колись ми навчимося радіти особистим святам, як раніше

Двічі прем’єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму та засновник фонду Open Ukraine Арсеній Яценюк сьогодні святкує свій ювілей. Українському політику виповнюється 50 років.

У свій ювілейний день народження політик висловив подяку своїм батькам, родині, друзям і військовим. «Дякую своїм батькам, дякую своїй родині. Дякую своїм друзям і соратникам. Дякую тим, хто був зі мною всі ці роки, і тим, хто є зі мною й зараз. Дякую хлопцям і дівчатам, які боронять Україну від ворога», – написав ювіляр.

Арсеній Яценюк у День вишиванки 2024 року фото Арсеній Яценюк, Facebook

Яценюк повідомив, що його фонд закупив безпілотники для фронту і пообіцяв, що в окупантів «горітиме земля під ногами»,

Політик висловив сподівання, що колись ми навчимося радіти особистим святам, як раніше. «Сьогодні дякуємо Богові й долі за кожен новий день. Кожен на своєму місці наближаємо Перемогу. Нам випало жити в тяжкі й великі часи. Це наша доля, наш шлях – і нам гідно ним іти. Тримаймося! Йдемо далі! Ніколи не здавайся», – додав політик.

Що відомо про Арсенія Яценюка

Арсеній Петрович Яценюк народився 22 травня 1974 у Чернівцях, у родині історика Петра Івановича Яценюка та філологині Марії Григорівни Яценюк. Український політик та державний діяч, економіст і юрист. Яценюк – двічі прем'єр-міністр України (з 27 лютого 2014 до 27 листопада 2014 року; з 27 листопада 2014 до 14 квітня 2016 року). Міністр економіки (2005-2006), міністр закордонних справ (2007), голова Верховної Ради (2007-2008). Кандидат в президенти України на виборах 2010 року.

«Юля, обнімаю тебе, чекаю тебе. Па-па», - з радістю та посмішкою на обличчі Яценюк привітав Тимошенко, яку ввечері 22 лютого 2014 року звільнили з тюрми фото скріншот відео

Верховна Рада 341 голосом підтримала подання Петра Порошенка про призначення Арсенія Яценюка на посаду прем’єр-міністра України. 27 листопада 2014 року фото Петро Порошенко, Facebook

Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко під час очікування результатів позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року фото з відкритих джерел

Представники п'яти політичних партій, які за підсумками позачергових виборів пройшли у Верховну Раду («Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія» і «Батьківщина»), підписали коаліційну угоду. 21 листопада 2014 рік фото з відкритих джерел

Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко у Верховній Раді, 2018 рік фото з відкритих джерел

Чим нині займається Арсеній Яценюк

У 2007 році Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» заснував Київський Безпековий Форум фото Арсеній Яценюк, Facebook

Арсеній Яценюк є засновником фонду Open Ukraine. Міжнародний фонд «Відкрий Україну» було засновано в липні 2007 року за ініціативою Яценюка та Збігнєва Джимали для зміцнення та розвитку авторитету України у світі. До 9 грудня 2022 року фонд допоміг військовим та цивільним українцям на 30,3 млн грн.

У 2023 році Фонд Арсенія Яценюка Open Ukraine започаткував новий проєкт «Дрони для фронту». Метою проєкту є підтримка українських військових в забезпеченні ефективної розвідки та знешкодженні ворога.

Станом на травень 2023 року фондом було передано 32 дрони та комплекти з розвідувальним дроном для снайперів. У рамках програми «Дрони для фронту» фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» бійці 127-го батальйону 112 бригади ТрО отримали «мавіки» та інше спорядження.

Арсеній Яценюк під час Київського безпекового форуму у 2017 році фото Open Ukraine, Facebook

У 2007 році Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» заснував Київський Безпековий Форум. Відтоді КБФ став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру. У подіях форуму беруть участь видатні міжнародні лідери, політики, дипломати, експерти, активісти та журналісти. З часу заснування Київського Безпекового Форуму проведено тисячі подій – від щорічних зібрань до спеціальних заходів і сотень онлайн дискусій. За цими подіями слідкують мільйони людей в Україні та закордоном.

«Головні завдання Київського Безпекового Форуму полягають в перемозі України над російським імперіалізмом, вступі України в Європейський Союз та НАТО та поступі нашої держави як впливового, успішного і рівноправного учасника вільного міжнародного життя», – йдеться на сайті форуму.

21-22 березня 2024 року відбувся 16-й щорічний Київський Безпековий Форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України.

Нагадаємо, голова КБФ Арсеній Яценюк підкреслив, що є правова основа для конфіскації російських активів, оскільки Росія вчинила акт агресії.