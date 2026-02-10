Чи буде підозра Єрмаку? Керівник САП дав відповідь

28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко прокоментував чутки про нібито підготовку підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Про це він сказав на сьогоднішній пресконференції, як передає «Главком».

Клименко зауважив: антикорупційні органи працюють виключно в межах закону і не займаються анонсуванням процесуальних рішень.

За словами голови САП, розголошення інформації про майбутні підозри є прямим порушенням законодавства.

«Ми ніколи не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо», – наголосив Клименко.

Керівник Антикорупційної прокуратури підкреслив, що принцип «закон один для всіх» залишається пріоритетом у роботі відомства, проте дотримання процедур є обов’язковим.

Клименко також зазначив, що боротьба з корупцією на найвищому рівні неминуче провокує опір, оскільки мова йде про осіб, що мають реальну владу над ресурсами країни. Наслідком цього є системна практика затягування справ проти самих антикорупціонерів: детективи місяцями перебувають під підозрами без логічного завершення розслідувань, що, на думку голови САП, є тривалим викликом для інституції.

Як повідомляв «Главком», глава Офісу президента у 2020-2025 роках Андрій Єрмак відновив свою адвокатську діяльність. За даними реєстру адвокатів, 23 січня 2026 року Єрмак відновив адвокатську діяльність. Колишній очільник ОП не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року, коли очолив Офіс президента. До того його практика тривала майже 25 років. Андрій Борисович отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у далекому 1995 році. У жовтні 1997-го Єрмак разом із адвокатами Василем Ващенком і Михайлом Приходьком зареєстрували ТОВ «Міжнародна правнича компанія».

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Колишній очільник Банкової заявляв, що «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.