Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи)

«Главком» дізнався: Андрій Єрмак відновив свою адвокатську практику і активно оскаржує дії НАБУ та САП, вчинені щодо нього

Минуло майже два місяці з моменту гучної відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. За цей час медіа безуспішно намагалися відшукати звільненого впливового посадовця Банкової: будували версії, поширювали чутки з посиланнями на неназвані джерела. Інтерес ЗМІ до своєї персони підігрів сам Єрмак. Одразу після відставки він заявив, що вирушає «на передову», аби «відновити гідність, яку осквернили». «Главком» вперше пояснює, що мав на увазі ексглава Офісу президента.

Варто зауважити, що більшість ЗМІ сприйняли слова Єрмака буквально і тому почали його шукати у війську. Проте станом на середину січня 2026 року, Міноборони не володіло жодною інформацією про мобілізацію колишнього очільника Офісу.

Останні п’ять років Андрій Єрмак ішов пліч-о-пліч із президентом Володимиром Зеленським фото з сайту президента

«Главком» вперше публікує інформацію про нинішню діяльність екскерівника Офісу президента і про фронт завдань, які він тепер вирішує.

Із Банкової – в адвокати

23 січня 2026 року Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність. Про це свідчить витяг із реєстру адвокатів, що є у розпорядженні «Главкома».

витяг із реєстру адвокатів

Єрмак не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року, коли очолив Офіс президента. До того його практика тривала майже 25 років. Андрій Борисович отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у далекому 1995 році. У жовтні 1997-го

Єрмак разом із адвокатами Василем Ващенком і Михайлом Приходьком зареєстрували ТОВ «Міжнародна правнича компанія».

Згідно з даними декларацій, ще у 2019-2020 роках ТОВ «Міжнародна правнича компанія» виплатила Єрмаку 72,1 тис. грн заробітної плати.

Бої на фронті «антикорупції»

Паралельно з відновленням права на адвокатську діяльність Єрмак пішов у суди добиватися зняття арешту зі свого майна, який санкціонували Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нагадаємо, що 28 листопада 2025 року НАБУ і САП прийшли з обшуками до глави Офісу президента. Слідчі дії проводилися у нього вдома. Пізніше Єрмак це підтвердив у своєму телеграм-каналі: «Їм (антикорупційним органам – «Главком») було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями».

Андрій Єрмак намагається скасувати арешт майна, який санкціонували НАБУ та САП фото: glavcom.ua

Обшуки тривали пів дня і врешті призвели до відставки Єрмака з посади керівника Офісу президента. Жодних офіційних комунікацій слідство не проводило з суспільством щодо того, що шукало в ексочільника Офісу президента. Однак окремі журналісти повідомляли, що детективи НАБУ вилучили у Єрмака декілька телефонів і ноутбуків. На початку грудня Вищий антикорупційний суд по-тихому наклав арешт на це майно.

Як з’ясував «Главком», 16 грудня Єрмак та його адвокат Артем Захаров подали апеляційну скаргу, добиваючись скасування арешту.

скріншот: «Судова влада України»

19 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила все без змін: майно Єрмака і далі під арештом.

дані: YouControl

Що цікаво: «Главком» звернув увагу на номер кримінального провадження (52025000000000472), у рамках якого НАБУ і САП провело обшуки в Андрія Єрмака. Це так звана справа Міндіча і Ко – масштабні розкрадання бюджетних коштів у сфері енергетики. Однак, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, колишній очільник Офісу президента немає статусу підозрюваного.

Зі свого боку «Главком» попросив адвоката Артема Захарова прокоментувати судові перепитії довкола його клієнта Андрія Єрмака. «Наразі не маю повноважень для надання коментарів», – зазначив юрист.

Декларація Андрія Єрмака

За час роботи на Банковій структура заощаджень Андрія Єрмака змінилася. Для порівняння: у декларації за 2019 рік, яку він подав після призначення на посаду глави Офісу президента, його гроші активи нараховували: $347 тис. і 50 тис. євро (готівка); 9,69 млн грн – борг ТОВ «Гарнет інтернешнл медіа груп» перед Єрмаком, який є співвласником цієї фірми; 27 тис. грн на рахунку у банках.

При цьому на момент звільнення (28 листопада 2025 року) заощадження Єрмака виглядали так: 6,89 млн грн на банківських рахунках і по 3 тис. у євро та доларах у готівці. Крім цього, 4,98 млн грн – борг ТОВ «Гарнет інтернешнл медіа груп» перед екскерівником Офісу президента.

За неповний 2025 рік зарплата Єрмака на посаді очільника Офісу склала 747,4 тис. грн. Водночас, «Главком» помітив цікаву тенденцію: з Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, зникли відомості про заробітну плату керівника Офісу президента.

Останні згадки датовані січнем-лютим 2025 року. Наприклад, у січні минулого року зарплата Єрмака склала 39,7 тис. грн.

Натомість дані про зарплати президента, його прессекретаря, заступників глави Офісу президента продовжують відображатися на Єдиному вебпорталі.

Як повідомляв «Главком», після відставки з посади голови СБУ Іван Баканов також подався в адвокати. Він отримав свідоцтво адвоката (№ 4224) від Ради адвокатів Полтавської області. В ексклюзивному коментарі виданню у 2023 році він уточнив, що повністю виконав визначену процедуру: склав іспити, пройшов піврічне стажування, склав присягу та отримав посвідчення.

Віталій Тараненко, «Главком»