ЄС не підтримує використання зеленого тарифу в Україні для спалювання відходів — експерт

Представник ЄС в Україні зазначає, що зелений тариф має стосуватися альтернативних джерел енергії

Європейський Союз не розглядає спалювання відходів як напрям альтернативної енергетики в Україні. Про це на прес-конференції сказав керівник сектору довкілля представництва Європейського Союзу в Україні Жан Франсуа Море, повідомляє Укрінформ. «ЄС не підтримує зелені тарифи на спалювання відходів. Філософія поводження з відходами у



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Представник ЄС в Україні зазначає, що зелений тариф має стосуватися альтернативних джерел енергії

Європейський Союз не розглядає спалювання відходів як напрям альтернативної енергетики в Україні. Про це на прес-конференції сказав керівник сектору довкілля представництва Європейського Союзу в Україні Жан Франсуа Море, повідомляє Укрінформ.

«ЄС не підтримує зелені тарифи на спалювання відходів. Філософія поводження з відходами у ЄС та у світі базується на тому, що спершу ми повинні запобігати створенню відходів, потім — повторне використання та переробка, а тільки потім — утилізація», — розповів Море.

На його думку, застосування зелених тарифів не вплине позитивно на кінцеву мету.

«Спалювання відходів не відноситься до відновлювальної енергетики. А зелений тариф має стосуватися альтернативних джерел енергії», — додав Море.