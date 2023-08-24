У чому сила України

В найбільш критичній ситуації українці не опускають рук, а навпаки проявляють дивовижну винахідливість та самостійність

Мільйони людей працюють на перемогу, ще мільйони готові пожертвувати життям чи здоров'ям

Чому кремлівський режим, з переважаючими матеріальними ресурсами, який десятиліття готувався до війни з Україною і був готовий вдаватися до масових вбивств, терору та необмеженої брехні заради досягнення своєї мети, так і не зміг підкорити Україну?

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До 32-ї річниці незалежності України Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пропонує згадати сильні сторони нашого суспільства, які допомагають нам перемагати.

Спільні цінності

Українці вірять, що вони існують. Йдеться про загальнолюдські цінності справедливості, свободи, прав людини, поваги до іншого.

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Ми зрощуємо їх у собі та відстоюємо у боротьбі з системою, яка цінує не людей, а лише примарну «велич» імперії.

Універсальна мораль полягає в тому, що, кривдника, вбивцю необхідно зупинити, його дії піддати осуду. Зло має бути покараним.

Усвідомлення себе як нації з майбутнім, яке можна творити

Об’єднана нація, яка усвідомлює себе, може змінювати своє майбутнє, може керувати собою. Бізнес, волонтери, громадяни – активні люди єднаються, щоб захистити своє. Масштабні переміщення населення через війну сприяють ще більшому знайомству українців один з одним. Люди усвідомлюють свою спільність і сприймають усю країну як свій дім. При цьому зберігається спільне інформаційне поле навіть з тими, хто змушений був поїхати з України. Українська мова стала повноцінним засобом комунікації.

Щира любов до України

Мільйони людей працюють на перемогу, ще мільйони готові пожертвувати життям чи здоров'ям. Українці – небайдужі, їм є діло і до політики, і до суспільного життя. І ми не створюємо собі недоторканих кумирів.

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Стійкість

Українське суспільство розбудовує горизонтальні зв’язки, та мережеві структури, без домінування керівних центрів. Попри недоліки в керованості такої організації, вона також має і безперечні переваги – розосередження влади сприяє загальній стабільності. Хоча така горизонтальна система і робить складнішою швидку концентрацію зусиль.

Демократія та вільнодумство українців забезпечують змінюваність та оновлення влади. Відтак зараз при владі в Україні знаходиться молоде покоління 40-50-річних, яке уособлює рух до майбутнього, а не минулого. Обличчя української влади виразно контрастує з «держмордами» путінізму.

Людяність та товариськість незалежно від висоти посади – сильні риси українського суспільства. Поміркованість, розважливість та практичність дозволяють прораховувати наперед та зберігати резерв міцності.

Винахідливість

В найбільш критичній ситуації українці не опускають рук, а навпаки проявляють дивовижну винахідливість та самостійність. Як приклад, можна згадати початок повномасштабного вторгнення, коли кремлівська хунта намагалася захопити Україну зненацька, розраховуючи на терор та переляк. Більшість українців робили те, що мали робити.

Українці першими взялися масово застосовувати цивільні дрони в армії, що несподівано створило перевагу на полі бою та вплинуло на провал планів з путінського бліцкригу. Проте виклик для України – вміти концентрувати зусилля для масштабування. Щоб перетворювати окремі креативні рішення на міцну систему.

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Відкритість до світу, комунікативність

Спільні людські цінності, хоробрість у захисті принципів поєднали нас з усім світом, який повірив Україні та протягнув руку допомоги. Міжнародна кооперація та комунікація – козир України. Ми не страждаємо на комплекс переваги, який є похідним від комплексу неповноцінності, а тому можемо вільно комунікувати зі світом.

Сила в правді

РФ напала на Україну, а тому для нас ця війна справедлива, а для росіян злочинна. Правда завжди перемагає. Рашизм буде зупинено.