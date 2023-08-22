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ЗСУ зайшли у село Роботине, масові обшуки у військкоматах. Головне за 22 серпня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ зайшли у село Роботине, масові обшуки у військкоматах. Головне за 22 серпня
фото: Ганна Маляр

У Греції 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України

ЗСУ зайшли у село Роботине, лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України, правоохоронці провели 200 одночасних обшуків у військкоматах. «Главком» зібрав у добірку новини 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ зайшли у село Роботине

На Запоріжжі у село Роботине зайшли українські військові. Воїни 47 бригади здійснили евакуацію місцевих жителів на БМП Бредлі. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. 

Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ зайшли у село із боєм. Раніше повідомлялось, 20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

Лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України

У Греції під час саміту щодо Західних Балкан лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Так, лідери країн висловили свою непохитну підтримку «незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії»

Правоохоронці провели 200 одночасних обшуків у військкоматах

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з іншими правоохоронними органами провело низку процесуальних дій у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, оперативники, слідчі та прокурори провели понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. Слідчі дії тривають за місцем розташування Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК), у приміщеннях військкоматів та за місцем проживання причетних до «схем» осіб. Вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані, а діям службовців надана правова кваліфікація відповідно до чинного законодавства. 

Інформація про результати досудових розслідувань та прийняті процесуальні рішення у кримінальних провадженнях буде оприлюднена окремо.

Влада змінить механізм розрахунку пенсій

В Україні до кінця цього року оновиться механізм розрахунку пенсій. Чинний вважається неправильним, адже суттєво занижує реальну вартість заробітку. За чотири найближчі місяці фахівці напрацюють новий механізм обрахунку пенсій. Його буде представлено разом із проєктом введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення. 

Кабмін ухвалив рішення щодо тарифів на тепло

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо того, щоб забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Уряд продовжує дію ПСО (покладеного соціального обов'язку – «Главком») на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів

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Теги: тарифи Греція військомат Володимир Зеленський пенсія

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