ЗСУ зайшли у село Роботине, масові обшуки у військкоматах. Головне за 22 серпня

У Греції 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України

ЗСУ зайшли у село Роботине, лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України, правоохоронці провели 200 одночасних обшуків у військкоматах. «Главком» зібрав у добірку новини 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ЗСУ зайшли у село Роботине

На Запоріжжі у село Роботине зайшли українські військові. Воїни 47 бригади здійснили евакуацію місцевих жителів на БМП Бредлі. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ зайшли у село із боєм. Раніше повідомлялось, 20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

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Лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України

У Греції під час саміту щодо Західних Балкан лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Так, лідери країн висловили свою непохитну підтримку «незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії»

Правоохоронці провели 200 одночасних обшуків у військкоматах

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з іншими правоохоронними органами провело низку процесуальних дій у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, оперативники, слідчі та прокурори провели понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. Слідчі дії тривають за місцем розташування Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та військово-лікарських комісій (ВЛК), у приміщеннях військкоматів та за місцем проживання причетних до «схем» осіб. Вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані, а діям службовців надана правова кваліфікація відповідно до чинного законодавства.

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Інформація про результати досудових розслідувань та прийняті процесуальні рішення у кримінальних провадженнях буде оприлюднена окремо.

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