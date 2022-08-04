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Вручення повістки на роботі: юрист розкрив деталі

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 08:59 glavcom.ua
Вручення повістки на роботі: юрист розкрив деталі
Відповідальною особою є роботодавець 
фото з відкритих джерел

Якщо представник підприємства не хоче вручати повістку працівникові, у нього є два варіанти дій 

Військовозобов'язаний в Україні може отримати повістку навіть через свого роботодавця, в такому випадку останній зобов'язаний не тільки проінформувати його про це, а й проконтролювати явку до військкомату. Про це розповів адвокат Кирило Козак, передає The Page.

За його словами, роботодавець при отриманні повістки повинен видати наказ з повідомленням військовозобов'язаних про необхідність з'явитися в територіальний центр комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП, колишній військкомат). Після цього про документ потрібно повідомити осіб, на яких він поширюється, а також забезпечити явку.

«Керівник підприємства зобов'язаний проконтролювати прибуття військовозобов'язаного в ТЦК. У разі неявки він повинен повідомити до військкомату, що його працівник не з'явився в призначений час», – розповів експерт.

Послідовність дій роботодавця така:

  • видати наказ про повідомлення призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК та СП;
  • довести наказ до відома призовників в частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом в ТЦК і СП;
  • у триденний строк надіслати копію наказу до ТЦК та СП; 
    проконтролювати результати оповіщення та прибуття призовників і військовозобов'язаних в ТЦК і СП.

У разі відмови від підписання наказу роботодавець складає відповідний акт у присутності трьох осіб. Документ після відправляють в ТЦК.

Якщо ж представник компанії/підприємства не хоче вручати повістку працівникові, у нього з'являються два варіанти дій:

«По-перше, можливий варіант, коли працівник відсутній з поважної причини, наприклад, перебуває на лікарняному. Другий варіант – невручення повістки у зв'язку зі звільненням працівника. У цьому випадку роботодавець повинен звернутися до військкомату і пояснити, що не може вручити документ з цієї причини. Звичайно, це тимчасові заходи. Якщо військкомат захоче викликати людину, це не буде перешкодою для того, щоб була забезпечена його явка», – пояснив адвокат. 

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати питання видачі повісток на блок-постах, автозаправних станціях та вулиці.

Як відомо, автор цієї петиції просить президента заборонити видачу повісток поза військкоматами, мобілізувати насамперед охочих, а також оприлюднити та оновлювати інформацію про хвилі мобілізації.

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Теги: війна мобілізація

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