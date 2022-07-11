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    Монастирський прокоментував правомірність видачі поліцією повісток

    Денис Монастирський вважає,&nbsp;мобілізація &ndash; це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно - Монастирський прокоментував правомірність видачі поліцією повісток
    Денис Монастирський вважає, мобілізація – це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно
    фото з відкритих джерел

    Понад три мільйони громадян перебувають на військовому обліку не за місцем проживання – МВС

    Понад 3 млн громадян перебувають на військовому обліку не за місцем їхнього проживання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону 10 липня.

    «Я вважаю, що мобілізація – це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. В першу чергу я хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах, але не за місцем їхнього проживання. І це питання, яке має бути вирішено найближчим часом, і насамперед, це має бути позицією самих громадян, які мають стати на військовий облік», – сказав Монастирський.

    Також міністр внутрішніх справ прокоментував питання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема під час рейдів та на блокпостах.

    Він зазначив, що на сьогоднішній день всі сили безпеки і оборони допомагають Збройним силам України і «будь-які подібні дії вони здійснюються виключно на прохання ЗСУ».

    «Закон вимагає, що людина має знаходитись на відповідному обліку, якщо безперечно ЗСУ потребують, щоб людина знаходилась на такому обліку, цей облік має бути забезпечений. Але, як ви бачите остання позиція, яка була висловлена президентом України дуже чітко, що жодної проблеми у пересуванні між областями не має бути. Це я в першу чергу кажу, має бути свідома позиція кожного громадянина призовного віку», – акцентував Монастирський.

    Нагадаємо, Міноборони назвало кількість мобілізованих українців.

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    Теги: росія МВС окупанти ЗСУ міністр війна закон мобілізація Україна окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    Монастирський прокоментував правомірність видачі поліцією повісток