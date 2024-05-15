Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України

Максим Сергєєв: Якщо ти, професійний спортсмен, не зміг впоратись з переслідуванням прикордонників, то варто підтягнути своє фізо у ЗСУ

Ексвласник сайту basket.com.ua, а наразі інструктор десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Сергєєв, сьогодні, 15 травня, повідомив про затримання прикордонниками баскетболіста клубу української Суперліги «Київ-Баскет».

«Щойно дізнався, що один з гравців «Київ-Баскета», пересуваючись горами у бік сусідньої країни, був затриманий прикордонною службою. Потім знайомство з ТЦК та переміщення в навчальний центр ДШВ… Отже, які можна зробити висновки? Якщо ти, професійний спортсмен, не зміг впоратись з переслідуванням прикордонників, то дійсно варто підтягнути своє фізо у лавах ЗСУ», – написав Сергєєв у Facebook.

Варто зазначити, що «Київ-Баскет» є одним з найсильніших клубів України. Цього року команда виграла бронзові нагороди Суперліги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».