Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Цього року команда «Київ-Баскет» виграла бронзові нагороди Суперліги

Максим Сергєєв: Якщо ти, професійний спортсмен, не зміг впоратись з переслідуванням прикордонників, то варто підтягнути своє фізо у ЗСУ

Ексвласник сайту basket.com.ua, а наразі інструктор десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Сергєєв, сьогодні, 15 травня, повідомив про затримання прикордонниками баскетболіста клубу української Суперліги «Київ-Баскет».

«Щойно дізнався, що один з гравців «Київ-Баскета», пересуваючись горами у бік сусідньої країни, був затриманий прикордонною службою. Потім знайомство з ТЦК та переміщення в навчальний центр ДШВ… Отже, які можна зробити висновки? Якщо ти, професійний спортсмен, не зміг впоратись з переслідуванням прикордонників, то дійсно варто підтягнути своє фізо у лавах ЗСУ», – написав Сергєєв у Facebook.

Варто зазначити, що «Київ-Баскет» є одним з найсильніших клубів України. Цього року команда виграла бронзові нагороди Суперліги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Читайте також:

Теги: мобілізація баскетбол БК Київ-Баскет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Командир може своїми діями знищити у своїх підлеглих будь-який потяг до ініціативи і активності»
Поганий командир може бути набагато небезпечнішим, ніж ворог
24 квiтня, 08:42
Мін’юст прогнозує, що до лав ЗСУ через несплату аліментів щомісяця мобілізуватимуть не менш ніж 20 тис. осіб
Не заплатив аліменти – тримай повістку: «сюрприз» у законі про мобілізацію
18 квiтня, 13:40
Закон про мобілізацію набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
17 квiтня, 09:44
Омбудсман зазначив, що ця ситуація надалі перебуватиме на його особистому контролі
Омбудсман відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті
23 квiтня, 14:22
Усі питання щодо перебування іноземців у Німеччині належать до компетенції саме земельної влади
Берлін пояснив, чи можуть українці залишатися у Німеччині з недійсним паспортом
25 квiтня, 16:49
Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди
Переговори щодо двосторонньої безпекової угоди, вибухи у Сімферополі та Джанкої: головне за ніч
30 квiтня, 06:00
на вокзалі міста Хуст працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста ФК «Хуст» Миколу Сираша
Скандал із затриманням футболіста представниками ТЦК: військові відреагували
8 травня, 12:43
Учасники хуліганських подій визнали свою провину і власними силами відновили пошкоджений паркан та ворота 1-го відділу Берегівського РТЦК та СП (м.Виноградів)
Стрілянина під ТЦК на Закарпатті: роми визнали провину та полагодили пошкоджений паркан (фото)
6 травня, 09:24
Народний депутат вважає, що мобілізаційна кампанія інформаційно була провалена від самого початку
Чи допоможуть штрафи пришвидшити мобілізацію: нардеп назвав головну проблему
13 травня, 12:18

Новини

Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну
Австралійський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до неповнолітніх
Австралійський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до неповнолітніх
«Духовні скрєпи». Хокеїста з РФ відсторонили від матчів НХЛ через проблеми з алкоголем
«Духовні скрєпи». Хокеїста з РФ відсторонили від матчів НХЛ через проблеми з алкоголем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
13K
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
11K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
7907
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6167
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
4567
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)

Новини

Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Сьогодні, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua