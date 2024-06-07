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У червні в Хмельницькому з’явиться перший рекрутинговий центр ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У червні в Хмельницькому з’явиться перший рекрутинговий центр ЗСУ
Рекрутинговий центр Сил оборони
фото: Міноборони України

Хмельниччина на початку великої війни займала друге місце в Україні за мобілізацію військовозобов’язаних

 

Протягом червня у Хмельницькому з’явиться перший рекрутинговий центр. Для цього місцева влада виділить приміщення у ЦНАПі, усього на території області буде відкрито не менше трьох таких центрів. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації  Сергій Тюрін. 

Голова Хмельницької облдержадміністрації зазначив, що питання проведення мобілізаційних заходів перебуває на постійному контролі обласної військової адміністрації, паралельно є взаємодія з Міністерством оборони щодо відкриття на Хмельниччині рекрутингових центрів. «Перший із них з’явиться протягом червня у Хмельницькому. Для цього місцева влада виділить приміщення у ЦНАПі. Усього на території області буде відкрито не менше трьох рекрутингових центрів», – повідомив Тюрін. 

Очільник Хмельницької облдержадміністрації наголосив, що 18 травня набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. «Згідно з ним, упродовж двох місяців військовозобов’язані мають оновити свої облікові дані та пройти військово–лікарські комісії (ВЛК). На Хмельниччині функціонує достатня кількість ВЛК. Окремо розроблено алгоритм дій у разі збільшення черг біля районних ТЦК та СП», – вказав Тюрін.

Як зазначив голова Хмельницької ОВА, в області оголошена нульова толерантність до корупції по відношенню до осіб, які задіяні у мобілізаційному процесі. За словами Тюріна, затримуються посадовці та лікарі ВЛК із готівкою, яку вони вимагали у військовозобов’язаних.

«Зі свого боку, як керівник військової адміністрації, під час нарад із відповідальними особами за мобілізацію наголошую на нульовій толерантності до корупції», – зазначив голова Хмельницької ОВА.

Також Тюрін згадав гучну історію у Кам’янець–Подільському районі, коли у 2022–2023 роках там діяла схема, за якої іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до служби. «Правоохоронці затримали всіх причетних осіб. Наразі триває досудове розслідування», – повідомив голова Хмельницької ОВА. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України має намір відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном. 

Як повідомлялося, найпопулярнішою схемою серед ухилянтів залишається варіант з перепливанням річки Тиса, а вартість «послуг» після набрання чинності новим законом про мобілізацію сягаю $20 тис. Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Андрій Рубель. 

До слова, український письменник, фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан вступив до лав бригади Національної гвардії України «Хартія». Наразі письменник проходить військовий вишкіл.  

Нагадаємо, 35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам.

Читайте також: Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА

Теги: Хмельниччина війна мобілізація

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