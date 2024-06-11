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Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото)
фото: Донецька обласна прокуратура

Під час удару цивільні люди перебували у своїх квартирах та постраждали внаслідок розбитого скла й вибухової хвилі

Російські загарбники скинули на житловий квартал у місті Костянтинівка в Донецькій області бомбу «КАБ-500». Унаслідок атаки мирні мешканці отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Атака відбулася 10 червня о 23:20. Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці. Попередньо, загарбники скинули «КАБ-500» з універсальним модулем планування й корекції.

Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото) фото 1

Внаслідок удару постраждали п'ять мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла. Цивільні люди перебували у своїх квартирах та постраждали внаслідок розбитого скла й вибухової хвилі. У лікарні доставили людей похилого віку – 65-річного чоловіка й жінок віком від 63 до 88 років.

Розтрощені будинки, є постраждалі: РФ скинула бомбу на Костянтинівку (фото) фото 2

«Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки», – додали у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що Росія скинула три керовані авіабомби на Харків. Загалом внаслідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова вісім людей постраждали: п’ять чоловіків та три жінки

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Теги: Донеччина бомбардування обстріл війна

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