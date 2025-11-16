Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 17 листопада в церковному календарі – День пам’яті святителя Григорія Чудотворця

17 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія, єпископа Неокесарійського, якого за його діяння та велику кількість чудес назвали Чудотворцем. Це свято присвячене життю одного з найвидатніших отців Церкви III століття.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 листопада.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Григорія, єпископа Неокесарійського

Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

Святитель Григорій жив у III столітті й народився у місті Неокесарія у знатній та заможній язичницькій родині. Він здобув блискучу світську освіту, вивчаючи риторику та право. Проте під час навчання у Кесарії Палестинській він познайомився з відомим учителем і богословом Оригеном, який навернув його до християнської віри.

Після хрещення Григорій вирішив присвятити своє життя служінню Богу. За переказами, коли його обрали єпископом рідної Неокесарії, у місті було лише 17 християн. Завдяки його могутній проповіді, дару чудотворення та високій духовності, він навернув до Христа тисячі людей.

За своє життя Святитель Григорій, який отримав дар чудотворення, зцілював хворих, примиряв ворогуючі сторони та виявляв неабияку мудрість у церковному управлінні. Його чудотворення були настільки частими й визначними, що він назавжди увійшов в історію як Григорій Чудотворець.

Молитви дня

О, преславний і чудотворний святителю Григорію, великий угоднику Христів! Ти, що своїм життям, вірою та даром чудес просвітив невірних і привів їх до світла істини! Ми, грішні, звертаємося до тебе з надією та смиренною молитвою: моли Господа Бога, щоб Він дарував нам дух мудрості та благочестя, захистив нас від єресей та нечестя. Проси Всемилостивого Бога про зміцнення нашої віри, прощення гріхів та захист від ворогів видимих і невидимих. Нехай твоїми молитвами Господь захистить нас від усякого зла і наставить на шлях спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня йде сніг, зима буде сніжною та морозною.
  • Погода ясна та безвітряна – ознака того, що зима буде теплою та м'якою.
  • Якщо багато зірок на небі і місяць яскраво світить – очікуйте різкого похолодання.
  • У давнину вірили, що на Григорія не можна сперечатися й лихословити, щоб не накликати нещастя.

