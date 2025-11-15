Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 16 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого апостола та євангелиста Матвія

16 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангелиста Матвія, який був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та автором першого канонічного Євангелія. Це свято присвячене життю і працям одного з чотирьох євангелістів, який приніс Благу Вість багатьом народам.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 листопада.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола та євангелиста Матвія

Святий Матвій (Матфей), якого також називали Левій, до зустрічі з Ісусом Христом працював митником, збираючи податки у Капернаумі на березі Галилейського озера. Хоча ця професія була презирливою серед євреїв, Матвій був чесною та побожною людиною.

Одного разу, проходячи повз місце його служби, Ісус Христос сказав лише два слова: «Іди за Мною». Матвій одразу залишив усі свої справи, піднявся і пішов за Христом. На знак своєї відданості він влаштував великий бенкет, на який запросив Ісуса, Його учнів та багатьох своїх колишніх колег-митників і грішників, щоб вони також могли почути слово Спасителя.

Після Вознесіння Христа Матвій близько 15 років проповідував Євангеліє у Палестині, а потім вирушив до Сирії, Мідії, Персії та Ефіопії, навертаючи людей до християнства. За свою діяльність він прийняв мученицьку смерть.

Апостол Матвій є автором першого Євангелія, яке було написане арамейською мовою та стало основою для всіх наступних євангельських текстів. Він вважається покровителем людей, які працюють із фінансами, а також письменників, журналістів та всіх, хто творить добро словом.

Молитви дня

О, святий апостоле та євангелисте Матвію! Ти, що залишив усю земну суєту й приєднався до Христа, моли Його, щоб і ми, грішні, могли відректися від мирських пристрастей та йти за Спасителем. Благай Господа, щоб дарував нам тверду віру, стійкість у випробуваннях і силу духу. Захисти нас від спокус і допоможи нам чесно та з любов'ю виконувати свої обов'язки. Моли Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші та сподобив нас Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

За народними традиціями, на Матвія було заведено ходити в гості, влаштовуючи так звані «Матвіївські посиденьки». Оскільки з 15 листопада починається Різдвяний піст, стіл накривали виключно пісними стравами.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити погоду:

Якщо день холодний – зима буде суворою.

Якщо на Матея сонце світить через туман – чекайте на сніжну та вітряну зиму.

Якщо вже випав сніг – він пролежить до самої весни.

Якщо сильний вітер – вся зима буде вітряною з хуртовинами.

Хмари йдуть проти вітру – наближається снігопад.

Що забороняли робити цього дня: