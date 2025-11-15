Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 16 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого апостола та євангелиста Матвія

16 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангелиста Матвія, який був одним із дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та автором першого канонічного Євангелія. Це свято присвячене життю і працям одного з чотирьох євангелістів, який приніс Благу Вість багатьом народам.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 листопада.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола та євангелиста Матвія

Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

Святий Матвій (Матфей), якого також називали Левій, до зустрічі з Ісусом Христом працював митником, збираючи податки у Капернаумі на березі Галилейського озера. Хоча ця професія була презирливою серед євреїв, Матвій був чесною та побожною людиною.

Одного разу, проходячи повз місце його служби, Ісус Христос сказав лише два слова: «Іди за Мною». Матвій одразу залишив усі свої справи, піднявся і пішов за Христом. На знак своєї відданості він влаштував великий бенкет, на який запросив Ісуса, Його учнів та багатьох своїх колишніх колег-митників і грішників, щоб вони також могли почути слово Спасителя.

Після Вознесіння Христа Матвій близько 15 років проповідував Євангеліє у Палестині, а потім вирушив до Сирії, Мідії, Персії та Ефіопії, навертаючи людей до християнства. За свою діяльність він прийняв мученицьку смерть.

Апостол Матвій є автором першого Євангелія, яке було написане арамейською мовою та стало основою для всіх наступних євангельських текстів. Він вважається покровителем людей, які працюють із фінансами, а також письменників, журналістів та всіх, хто творить добро словом.

Молитви дня

О, святий апостоле та євангелисте Матвію! Ти, що залишив усю земну суєту й приєднався до Христа, моли Його, щоб і ми, грішні, могли відректися від мирських пристрастей та йти за Спасителем. Благай Господа, щоб дарував нам тверду віру, стійкість у випробуваннях і силу духу. Захисти нас від спокус і допоможи нам чесно та з любов'ю виконувати свої обов'язки. Моли Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші та сподобив нас Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

За народними традиціями, на Матвія було заведено ходити в гості, влаштовуючи так звані «Матвіївські посиденьки». Оскільки з 15 листопада починається Різдвяний піст, стіл накривали виключно пісними стравами.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити погоду:

  • Якщо день холодний – зима буде суворою.
  • Якщо на Матея сонце світить через туман – чекайте на сніжну та вітряну зиму.
  • Якщо вже випав сніг – він пролежить до самої весни.
  • Якщо сильний вітер – вся зима буде вітряною з хуртовинами.
  • Хмари йдуть проти вітру – наближається снігопад.

Що забороняли робити цього дня:

  • Не радили купувати нові речі – вважалося, що вони не прослужать довго.
  • Не можна було свистіти в будинку – це начебто накликало комах.
  • Вважалося поганою прикметою сідати на стіл – це віщувало біду.

Читайте також:

Теги: свята свято традиції календар релігія православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Суд відмовив Міністерству культури України у відстроченні передачі костелу святого Миколая та встановив судовий контроль за виконанням рішення
Передача костелу святого Миколая релігійній громаді. Нове рішення суду
13 листопада, 10:08
Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва
12 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
11 листопада, 22:00
Володимир Зеленський подякував усім, хто виконує бойові завдання, і закликав пам’ятати полеглих воїнів
Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
3 листопада, 17:05
Кращі дні для рибалки у листопаді 2025 року: коли і на що ловити, щоб повернутися додому з трофеями
Календар рибалки на листопад 2025 року: коли і на що клює найкраще
29 жовтня, 21:15
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2025: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва
20 жовтня, 22:00
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 жовтня, 00:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2025: традиції та молитва
Щоб наповнити бюджет, село на Полтавщині вирішило продати бронзову фігуру Леніна
Щоб наповнити бюджет, село на Полтавщині вирішило продати бронзову фігуру Леніна
У Запоріжжі чиновники запросили дружин загиблих військових на виставу «Весела вдова»
У Запоріжжі чиновники запросили дружин загиблих військових на виставу «Весела вдова»
Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою
Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
Естонія профінансує закупівлю Starlink для ЗСУ: що відомо
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі
Поліг під час виконання бойового завдання у Торецьку. Згадаймо Олега Цитлішвілі

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua