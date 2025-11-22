Головна Новини
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 23 листопада в церковному календарі – День пам’яті святителя Амфілохія, єпископа Іконійського

23 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. Це свято присвячене одному з видатних богословів і борців за чистоту християнської віри IV століття.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 23 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Амфілохія, єпископа Іконійського

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

23 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Амфілохія, який був сучасником і другом таких великих Отців Церкви, як Василій Великий та Григорій Богослов.

Святитель Амфілохій народився у Каппадокії в знатній родині, але відмовився від світської кар'єри юриста та присвятив себе аскетичному життю в пустелі. Близько 373 року він був покликаний на єпископський престол міста Іконії.

На цій посаді Амфілохій прославився своєю потужною богословською діяльністю та безкомпромісною боротьбою проти аріанської єресі, яка заперечувала божественність Сина Божого. Його вважають одним із тих, хто заклав основи православної догматики. Святитель Амфілохій керував Іконійською Церквою понад двадцять років, залишивши після себе значну богословську спадщину.

Молитви дня

О, преславний святителю Амфілохіє, вірний служителю Христа Бога нашого! Ти, що мужньо протистояв єресям і світлом істинного богослов'я просвітив Церкву. Молимо тебе: поглянь на нас, грішних, і випроси у Всемилостивого Бога зміцнення у вірі та душевну стійкість. Допоможи нам уникнути спокус і незгод, навчи нас любові до ближнього і праведності. Нехай твоїми молитвами Господь захистить нас від усякого зла і дарує нам мир та спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на цей день традиційно пов'язані з передбаченням майбутньої зими:

  • Якщо на Амфілохія на небі видно туманне коло навколо місяця – чекайте на сильний мороз.
  • Якщо цього дня йде сніг, але не холодно – зима буде сніжна та м'яка.
  • Сильний вітер 23 листопада віщує швидке настання холодів та хуртовини.
  • Ясний день віщує швидке зниження температури.

