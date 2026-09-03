Чому в Україні цвіте вода: екологиня назвала головну причину

Цвітіння води у Дніпрі в Черкасах, 2025 рік

Добрива та інша агрохімія з полів вимиваються опадами у водойми, провокуючи їхнє цвітіння та евтрофікацію

Найбільшим ризиком для українських водойм є сільське господарство, зокрема потрапляння у воду добрив та іншої агрохімії з полів. Про це в коментарі «Главкому» заявила директорка Greenpeace України Наталія Гозак.

За її словами, добрива та засоби захисту рослин, які вносять на сільськогосподарські угіддя, під час дощів та інших опадів вимиваються з ґрунту й потрапляють у водойми.

«Найбільший ризик – це сільське господарство. Всі засоби добрива, засоби захисту рослин, агрохімія, яка виноситься на поля, вимивається звідти з дощами, з опадами, і вона вимивається в наші води», – пояснила Гозак.

Екологиня зазначила, що саме потрапляння залишків добрив у воду є однією з причин її цвітіння.

«Цвітіння, по суті, це є наслідком того, що підприємства сільського господарства внесли добрива в землю, і ці добрива, якісь залишки невикористані, вимилися і потрапили у воду», – сказала вона.

За словами Гозак, Україні необхідно посилювати обмеження на використання сільськогосподарської хімії та контролювати кількість нітратів, які потрапляють у ґрунт.

Вона також звернула увагу на так звану нітратну директиву Євросоюзу, яка передбачає регулювання кількості нітратів, що вносяться у землю. В Україні, за її словами, такі механізми поки не працюють повною мірою.

«На жаль, у нас це досить такий рекомендаційний характер, до кінця не впроваджено, контролю обмежень тут недостатньо», – наголосила екологиня.

Нагадаємо, у серпні фахівці обстежили воду в Дніпрі у межах Києва після інтенсивного «цвітіння» річки. Подібний стан води спостерігався й у Київському водосховищі. Фахівці пояснювали явище масовим розвитком синьо-зелених водоростей, якому сприяють висока температура води, значна кількість органічних і біогенних речовин та слабка течія.