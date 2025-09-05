Головна Країна Суспільство
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 5 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності та Всесвітній день татуювання. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Євтихія та преподобного Тита.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день благодійності

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

5 вересня світ відзначає Міжнародний день благодійності, заснований ООН. Дата свята була обрана на честь дня смерті матері Терези, яка присвятила своє життя служінню бідним і хворим. Це важлива подія, що нагадує про силу доброти та милосердя, а також про важливість допомоги тим, хто цього потребує. У цей день по всьому світу проводяться благодійні акції, заходи зі збору коштів та волонтерські ініціації. Це чудова нагода зробити добру справу та надихнути інших на допомогу.

Всесвітній день туристичних журналістів

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день туристичних журналістів (World Day of Tourism Journalists) відзначається щороку 5 вересня, підкреслює життєво важливу роль, яку відіграють туристичні журналісти у просуванні відповідального туризму, підвищенні обізнаності про культурне розмаїття та вирішенні глобальних проблем. Цей день відзначається з метою осмислення і визнання геополітичних, екологічних і соціальних викликів, які впливають на туристичну галузь і суспільство в цілому. Засноване Всесвітньою організацією туристичної журналістики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO) під час восьмого Конгресу туристичних журналістів і професіоналів у 2018 році, це свято запрошує професіоналів до етичного висвітлення подій, що сприяє толерантності, міжкультурному взаєморозумінню та екологічній стійкості.

Міжнародний день жінок корінних народів

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день жінок корінних народів (International Indigenous Women’s Day), що відзначається 5 вересня, є даниною поваги жінкам корінних народів світу, які продемонстрували безпрецедентну стійкість, силу та відданість у збереженні своїх культур, мов та традицій.

День був заснований під час Другої зустрічі організацій і рухів Америки, що відбулася в Тіхуанаку, Болівія, в 1983 році. Дата була обрана на честь життя та боротьби Бартоліни Сіса, лідера аймара, яка разом зі своїм чоловіком Тупаком Катарі очолила значну частину повстання аймара-кечуа проти іспанських колонізаторів у Перу. Спадщина Бартоліни Сіси є свідченням незламного духу жінок корінних народів та їхньої ключової ролі в боротьбі за справедливість і права.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

5 вересня у церковному календарі – день пам’яті святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі. Святий пророк Захарія був батьком Івана Предтечі та чоловіком праведної Єлизавети. Він походив з роду Аарона і був священником у Єрусалимському храмі під час правління царя Ірода. 

Одного разу під час служіння у храмі Захарії з’явився ангел і повідомив, що його дружина Єлизавета, яка була безплідною, народить сина. Захарія засумнівався в цьому, і за свою невіру був покараний німотою до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав на дощечці ім’я «Іоан», і негайно до нього повернувся дар мови.

Захарія був убитий за наказом царя Ірода, коли той намагався знайти і вбити новонародженого Месію. Його дружина Єлизавета померла через 40 днів після нього, а Іван виріс у пустелі до свого явлення ізраїльському народу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • не чути і не видно жаб – перед негодою;
  • пливуть низько хмари – до дощу;
  • багато ягід на горобині – осінь буде дощовою;
  • хмари червоні на світанку – чекайте на негоду;
  • листя на горобині пожовкло – до ранньої зими.

Історичні події

  • 1015 – у боротьбі за київський престол князь Святополк убиває брата Гліба;
  • 1755 – британська влада починає депортацію французьких поселенців з Нової Шотландії (Канада);
  • 1793 – Французький національний конгрес встановлює Режим Терору для захисту революції;
  • 1800 – Королівство Великої Британії захоплює Мальту;
  • 1918 – Рін-Тін-Тін, німецька вівчарка – перша кінозірка;
  • 1929 – прем'єр Французької республіки Арістід Бріан пропонує об'єднати європейські держави в одну;
  • 1939 – США проголошують нейтралітет у Другій світовій війні;
  • 1957 – вийшов у світ роман Джека Керуака «На дорозі» – одна з найкращих книг про покоління бітників;
  • 1964 – група The Animals посідає перше місце в американському гітпараді зі своєю версією пісні «The House of the Rising Sun»;
  • 2014 – у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втрачають 42 бійці загиблими і зниклими безвісти;
  • 2019 – заявлено про початок роботи Вищого антикорупційного суду, створення якого зі статусом спеціального, суперечить нормам Конституції України.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Іван, Павло, Федір, Микола та Єлизавета.

Суспільство

5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award
Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України
Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України
РФ готує новий наступ? Центр протидії дезінформації зробив заяву
РФ готує новий наступ? Центр протидії дезінформації зробив заяву
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Петра Клебу

