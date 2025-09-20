20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 20 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 вересня у світі відзначають Всесвітній день гінекологічної онкології, Всесвітній день паельї та Міжнародний день студентського спорту. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Євстафія та його родини.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 вересня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день студентського спорту

Це свято було встановлене ЮНЕСКО у 2015 році, щоб підкреслити важливість спорту в університетському житті. День присвячений визнанню внеску університетів у розвиток спорту, просуванню здорового способу життя та фізичної активності серед студентів. Свято також спрямоване на популяризацію спортивних змагань та заохочення дружби між університетами світу.

Всесвітній день гінекологічної онкології

Цей день був започаткований 2019 року Європейською мережею груп з адвокації гінекологічного раку (ENGAGE) та Європейським товариством гінекологічної онкології (ESGO) з метою підвищення обізнаності про гінекологічні види раку, такі як рак яєчників, матки (ендометрія), шийки матки, вульви та піхви.

Всесвітній день паельї

Свято присвячене одній з найвідоміших іспанських страв – паельї, яка походить з Валенсії. Паелья стала символом іспанської гастрономії завдяки своєму багатому смаку та культурному значенню. Цього дня у Валенсії проводяться різноманітні заходи, включаючи кулінарні конкурси, де шеф-кухарі з усього світу змагаються за звання найкращого майстра паельї.

Людей по всьому світу закликають приготувати паелью на свій смак і поділитися результатами в соціальних мережах з хештегом #WorldPaellaDay. Паелья має багато варіацій, але основними інгредієнтами зазвичай є рис, шафран, оливкова олія, овочі, м’ясо або морепродукти. Кожен регіон Іспанії має свої унікальні рецепти та способи приготування цієї страви.

Міжнародний день червоної панди

Як ви собі уявляєте червону панду? Червона панда і Велика панда навіть не родичі, а спільною для них є лише загроза зникнення. Міжнародний день червоної панди (International Red Panda Day) – ще одна природозахисна подія, яка відзначається у третю суботу вересня щороку, метою проведення заходів є підвищення обізнаності про червону панду, що перебуває під загрозою зникнення, та її збереження. Міжнародний день червоної панди був започаткований Мережею червоних панд у 2010 році. Червоні панди наразі стикаються з серйозними загрозами через втрату середовища існування, браконьєрство і загрози від людини.

Міжнародний день червоної панди покликаний заохочувати людей до дій для порятунку цих тварин. Традиційно у цей день зоопарки, природоохоронні організації та навчальні заклади по всьому світу проводять заходи зі збору коштів та освітні заходи для збереження червоної панди.

Релігійні свята та їхня історія

День святого великомученика Євстафія та його родини

20 вересня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Євстафія, його дружини Феопистії та їхніх синів Агапія та Феопіста. Згідно з переказами, Євстафій (до хрещення Плакида) був римським воєначальником. Під час полювання він побачив між рогами оленя образ Христа, який закликав його навернутися до віри. Після цього він охрестився разом із родиною.

За свою віру Євстафій та його сім’я пережили багато випробувань: втратили майно, їх розлучили, але зрештою вони возз'єдналися. За відмову принести жертву язичницьким богам їх піддали жорстоким тортурам і спалили живцем у мідному бику.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на вулиці багато павутиння – осінь буде теплою.

Якщо шишки на ялинах ростуть низько – зима буде холодною.

Якщо йде дощ – весна буде дощовою.

Якщо на вулиці тепло, то в найближчий час не буде заморозків.

Історичні події

1258 рік – освячують кафедральний собор у Солсбері (Королівство Англія), який будувався 38 років;

1519 рік – починається перше навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана;

1562 рік – між Королівством Англія та лідером французьких гугенотів принцом Конде підписана угода, за якою Англія отримує Гавр в обмін на надання загонів для боротьби з католиками;

1610 рік – полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захоплює Москву;

1792 рік – у Королівстві Франція дозволяють розлучення;

1793 рік – Комітет громадського порятунку Франції схвалює план капітана Наполеона Бонапарта з облоги Тулону (перше згадування імені Наполеона на загальнодержавному рівні);

1866 рік – до складу Королівства Пруссія входять Ганновер та Франкфурт;

1870 рік – завершується об'єднання Італії;

1919 рік – Нестор Махно і уряд УНР укладають угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;

1926 рік – очільник синдикату американської мафії Аль Капоне дивом уникає смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);

1946 рік – відкривається перший Каннський кінофестиваль;

1954 рік – ЕОМ виконує першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран;

1977 рік – до ООН вступає В'єтнам;

1991 рік – створюють Службу національної безпеки України (нині – СБУ);

1992 рік – на референдумі більшість громадян Франції висловлюється за вступ країни до Європейського Союзу;

2003 рік – на референдумі в Латвії громадяни голосують за входження країни до ЄС;

2008 рік – в Україні відкривається перший IMAX кінотеатр.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Андрій, Іван, Олександр, Микола, Василь, Степан, Михайло.