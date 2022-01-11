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    Googlе продемонстрував відмінність українців та росіян на прикладі Різдва

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    Пошукова система Googlе вказує на відмінність українців та росіян - Googlе продемонстрував відмінність українців та росіян на прикладі Різдва
    Пошукова система Googlе вказує на відмінність українців та росіян
    фото akket.com

    Google сприймає Україну як двомовну країну

    Пошукова система Googlе продемонструвала черговий доказ відмінності українців та білорусів від росіян. До прикладу було взяте слово «рідзво».

    Як зазначається у повідомленні, слова «різдво» в Україні, та «каляды» в Білорусі витіснили запит «рождестве», який шукали по всій Росії.

    «Чергова ілюстрація культурної окремішности України і Білорусі від РФ – на перший погляд російськомовні слова «риздво» в Україні і «каляды» в Білорусі повністю (за вийнятком Севастополя) витіснили запит «рождестве», що переміг по всій Росії», – йдеться у повідомленні.

    Також за останній тиждень святвечір/святий вечір витіснив «сочельник 2022» на всій Україні (за вийнятком Севастополя), тоді як в Росії і Білорусі «сочельник 2022» всюди дуже переконливо переміг.

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    Googlе продемонстрував відмінність українців та росіян на прикладі Різдва
    Googlе продемонстрував відмінність українців та росіян на прикладі Різдва

    До слова, Google сприймає Україну як двомовну країну. Тож у результатах пошуку зазвичай видає не тільки українські, але й російські сайти. І цього не зміниш жодними налаштуваннями. Але у мережі показали, як легко позбутися російських сайтів у результатах пошуку.

    Нагадаємо, в Україні представили новий сайт – Google Families. На сайті зібрані поради, як безпечно користуватися інтернетом та новітніми технологіями. Також Google зібрав посилання на корисні ресурси, які допомагають навчатися та розважатися онлайн.

    Раніше компанію Google звинуватили у маніпуляціях результатами пошуку.

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    Теги: Google рейтинг українці
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    Googlе продемонстрував відмінність українців та росіян на прикладі Різдва