Американський дипломат звернувся до українців: Гуртуйтесь, виникла загроза існуванню вашої держави

На думку дипломата, українцям вдастся ефективно протистояти діям Кремля лише у випадку, якщо вони будуть згуртованими

«США можуть краще підтримувати Україну, якщо вона є об’єднаною»

Наразі через російську агресію виникла загроза самому існуванню України. Протистояти ній українці можуть лише якщо будуть об’єднаними. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив експосол США в Україні Вільям Тейлор.

«Я закликаю весь український народ, усіх українських лідерів та політиків, громадянське суспільство об’єднатися проти Росії. Час облишити будь-які суперечки, аргументи, які мають зараз місце в українському суспільстві. Зараз Україна потребує єдності як всередині, так і зовні зі своїми партнерами і союзниками, зокрема, і США», – зазначив дипломат.

Тейлор підкреслив, що «через російську агресію виникла загроза самому існуванню України». «Деякі українці думають, що американці та британці переоцінюють загрозу. Я вважаю, що ми не переоцінюємо загрозу і вважаємо, що вона дуже реальна щодо існування України. Я вважаю, що українці можуть протистояти цій загрозі, будучи об’єднаними. І вони будуть ослабленими щодо цієї загрози, якщо будуть розділеними», – наголосив він.

Вільям Тейлор додав, що вважає надзвичайно важливим призначення постійного посла США в Україні та припустив, що цю посаду обійме чинний тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Крістіна Квін дуже добре справляється з роботою як тимчасовий повірений у справах США в Україні. Вона обіймає цю посаду майже два роки, після того, як я завершив тимчасову місію в Києві. Можливо, її призначать послом, але, справді, важливо, щоб було призначено повноцінного посла в Україні», – наголосив дипломат.

Також Вільям Тейлор наголосив, що у «Путіна наявні кілька опцій» щодо України.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що США і західні партнери обіцяли не обговорювати питання, що стосуються України, без її участі. Він зазначив, що Сполучені Штати вирішили брати активну участь у мирному процесі щодо припинення війни на Донбасі.