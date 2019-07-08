Кандидат в нардепи прогулює сесії міськради - ЗМІ



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У 2019 році Загід Краснов прогуляв всі чотири засідання власної комісії з чотирьох

Завзятим «прогульником» сесій і засідань власної комісії виявився скандально відомий місцевий депутат Дніпровської міської ради Загід Краснов

Один з кандидатів у народні депутати України у 25 окрузі (Чечелівський і Амур-Нижньодніпровський райони міста Дніпро), скандально відомий місцевий депутат Дніпровської міської ради Загід Краснов виявився завзятим «прогульником» сесій і засідань власної комісії.

Дані про його прогули і низьку відвідуваність містяться на сайті мерії, з якими може ознайомитися кожен охочий.

У 2016 році з 17 сесій Загід Краснов прогуляв 7.

У 2017 році з 11 сесій він був відсутній на 2.

У 2018 році Загід Краснов прогуляв 7 сесій з 11.

У 2019 Краснов примудрився прогуляти вже 6 сесій з 7 (!).

Вельми показовою є ситуація з засіданнями депутатської комісії, до якої входить кандидат-прогульник Загід Краснов.

У 2016 році він прогуляв 14 (!) Засідань з 15. У 2017 році Загід Краснов прогуляв всі 8 зборів з 8. У 2018 році відбулося незрозуміле - він з'явився на 5 засідань з 10.

У 2019 Краснов прогуляв всі чотири засідання з чотирьох.