Кандидат в нардепи прогулює сесії міськради - ЗМІ
Завзятим «прогульником» сесій і засідань власної комісії виявився скандально відомий місцевий депутат Дніпровської міської ради Загід Краснов
Один з кандидатів у народні депутати України у 25 окрузі (Чечелівський і Амур-Нижньодніпровський райони міста Дніпро), скандально відомий місцевий депутат Дніпровської міської ради Загід Краснов виявився завзятим «прогульником» сесій і засідань власної комісії.
Дані про його прогули і низьку відвідуваність містяться на сайті мерії, з якими може ознайомитися кожен охочий.
- У 2016 році з 17 сесій Загід Краснов прогуляв 7.
- У 2017 році з 11 сесій він був відсутній на 2.
- У 2018 році Загід Краснов прогуляв 7 сесій з 11.
- У 2019 Краснов примудрився прогуляти вже 6 сесій з 7 (!).
Вельми показовою є ситуація з засіданнями депутатської комісії, до якої входить кандидат-прогульник Загід Краснов.
У 2016 році він прогуляв 14 (!) Засідань з 15. У 2017 році Загід Краснов прогуляв всі 8 зборів з 8. У 2018 році відбулося незрозуміле - він з'явився на 5 засідань з 10.
У 2019 Краснов прогуляв всі чотири засідання з чотирьох.Нагадаємо раніше команда Загіда Краснова потрапила в «гучний скандал», організувавши технологію створення «клонів-кандидатів». За даними джерел, мова йде про Анну Мосьпан (активіст організації та однойменної партії Загіда Краснова «Громадська сила»), яка виступала основним перемовником, а також про нині діючого районного депутата АНД району від тієї ж «Громадської сили» Олега Зінченка, який супроводжував її під час пересування по області.