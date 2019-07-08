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    Суспільство

    Кандидат в нардепи прогулює сесії міськради - ЗМІ

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    У 2019 році Загід Краснов прогуляв всі чотири засідання власної комісії з чотирьох - Кандидат в нардепи прогулює сесії міськради - ЗМІ
    У 2019 році Загід Краснов прогуляв всі чотири засідання власної комісії з чотирьох

    Завзятим «прогульником» сесій і засідань власної комісії виявився скандально відомий місцевий депутат Дніпровської міської ради Загід Краснов

    Один з кандидатів у народні депутати України у 25 окрузі (Чечелівський і Амур-Нижньодніпровський райони міста Дніпро), скандально відомий місцевий депутат Дніпровської міської ради Загід Краснов виявився завзятим «прогульником» сесій і засідань власної комісії.

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    Дані про його прогули і низьку відвідуваність містяться на сайті мерії, з якими може ознайомитися кожен охочий.

    • У 2016 році з 17 сесій Загід Краснов прогуляв 7.
    • У 2017 році з 11 сесій він був відсутній на 2.
    • У 2018 році Загід Краснов прогуляв 7 сесій з 11.
    • У 2019 Краснов примудрився прогуляти вже 6 сесій з 7 (!).

    Вельми показовою є ситуація з засіданнями депутатської комісії, до якої входить кандидат-прогульник Загід Краснов.

    У 2016 році він прогуляв 14 (!) Засідань з 15. У 2017 році Загід Краснов прогуляв всі 8 зборів з 8. У 2018 році відбулося незрозуміле - він з'явився на 5 засідань з 10.

    У 2019 Краснов прогуляв всі чотири засідання з чотирьох.

    Нагадаємо раніше команда Загіда Краснова потрапила в «гучний скандал», організувавши технологію створення «клонів-кандидатів». За даними джерел, мова йде про Анну Мосьпан (активіст організації та однойменної партії Загіда Краснова «Громадська сила»), яка виступала основним перемовником, а також про нині діючого районного депутата АНД району від тієї ж «Громадської сили» Олега Зінченка, який супроводжував її під час пересування по області.
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