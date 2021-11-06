Карпатські курорти на новорічні свята працюватимуть для вакцинованих
Гірськолижні курорти, всі, які є в Україні, всі, будуть працювати для вакцинованих громадян
«Гірськолижні курорти, всі, які є в Україні, всі, будуть працювати для вакцинованих громадян. Якщо ви бронюєте місця – маєте враховувати, що селити будуть лише вакцинованих туристів», – анонсував Віктор Ляшко роботу курортів на новорічні та різдвяні свята.
За його словами, ковід-сертифікат треба буде показати під час поселення в готель.
Наразі саме за такою схемою працюють українські ТРЦ, уточнив керівник МОЗ.
В Україні за добу 4 листопада вакциновані від Covid-19 понад 270 тисяч людей, отримали другу дозу – майже 80 тисяч.
Від початку кампанії вакцинування отримали дві дози майже 7 мільйонів 763 тисячі українців.
Джерело: Радіо Свобода