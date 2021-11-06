Карпатські курорти на новорічні свята працюватимуть для вакцинованих

Гірськолижні курорти, всі, які є в Україні, всі, будуть працювати для вакцинованих громадян

За умов пандемії Covid-19 уряд планує не обмежувати роботу гірськолижних курортів України для вакцинованих відпочивальників, заявив 5 листопада міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Гірськолижні курорти, всі, які є в Україні, всі, будуть працювати для вакцинованих громадян. Якщо ви бронюєте місця – маєте враховувати, що селити будуть лише вакцинованих туристів», – анонсував Віктор Ляшко роботу курортів на новорічні та різдвяні свята.

За його словами, ковід-сертифікат треба буде показати під час поселення в готель.

Наразі саме за такою схемою працюють українські ТРЦ, уточнив керівник МОЗ.

В Україні за добу 4 листопада вакциновані від Covid-19 понад 270 тисяч людей, отримали другу дозу – майже 80 тисяч.

Від початку кампанії вакцинування отримали дві дози майже 7 мільйонів 763 тисячі українців.

Джерело: Радіо Свобода