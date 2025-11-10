Головна Країна Суспільство
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1356-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Покровський напрямок: українські захисники зупинили 97 атак агресора

За минулу добу відбулося 265 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет, скинув 104 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3469 обстрілів, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2452 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Радісне Дніпропетровської області; Рівнопілля, Нове Запоріжжя, Добропілля, Лук’янівське, Степногірськ Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та три інші важливі цілі противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Противник завдав п’ять авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 159 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого, Кам’янки, Бологівки та в напрямку Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Борівська Андріївка, Твердохлібове, Рідкодуб, Дерилове, Новоселівка, Карпівка, Торське та в напрямках населених пунктів Червоний Став, Ставки, Коровій Яр, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 13 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники успішно зупинили дві ворожі атаки у районі Васюківки та в напрямку Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 29 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та у бік Софіївки й Іллінівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 97 атак агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Білицьке, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Зелене, Даченське, Лисівка, Новомиколаївка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямках Нового Шахового, Софіївки, Рівного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 27 ворожих штурмів у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Олександроград, Новоселівка, Січневе, Орестопіль, Степове, Рибне, Злагода, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили одну атаку загарбників.

Нагадаємо, триває 1356-й день повномасштабної війни в Україні.

