Дрони та ракети атакували Сочі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
Туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки
фото: мілітарний (ілюстративне)

Інформації про наслідки атаки поки що немає

У російському Сочі нібито працює система ППО. Відбивається ракетна та дронова атака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Прошуніна.

«Прошу місцевих і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч з береговою лінією – ні в якому разі не виходьте на вулицю, перебувайте в глухому приміщенні без скління», – написав мер.

Російські пабліки пишуть, що туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки.

До слова, увечері в четвер, 16 жовтня, в селі Кинель-Черкаси сталася серйозна пожежа. Загорілися тягова підстанція залізниці та трансформаторна підстанція.

