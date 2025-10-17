Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
Інформації про наслідки атаки поки що немає
У російському Сочі нібито працює система ППО. Відбивається ракетна та дронова атака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Прошуніна.
«Прошу місцевих і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч з береговою лінією – ні в якому разі не виходьте на вулицю, перебувайте в глухому приміщенні без скління», – написав мер.
Російські пабліки пишуть, що туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки.
До слова, увечері в четвер, 16 жовтня, в селі Кинель-Черкаси сталася серйозна пожежа. Загорілися тягова підстанція залізниці та трансформаторна підстанція.
Коментарі — 0