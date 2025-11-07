Головна Країна Події в Україні
Обстріл Чугуєва та Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Обстріл Чугуєва та Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Трамп зробив заяву щодо України
фото: Білий дім

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп зробив декілька заяв під час зустрічі з лідерами країн Центральної Азії, окупанти обстріляли Чугуїв та Запоріжжя.

Атака на Чугуїв

У ніч на 7 листопада, російські терористичні війська завдали ударів по Чугуївській громаді, від опівночі там пролунали вже понад десяток вибухів. 

Міський голова Галина Мінаєва розповіла, що окупанти спрямували більше ніж 10 безспілотників на Чугуїв. За попередніми даними, постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Поблизу навчального закладу в Чугуєві, який обстріляли окупанти, пошкоджена низка приватних житлових будинків.

Обстріл Запоріжжя

Цієї ночі під атакою росіян опинилось Запоріжжя. Окупанти поцілили по обласному центру. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, пошкоджені приватні будинки та дитячий садок.

«Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя. Наразі інформації про постраждалих не надходило», – написав Федоров.

Заяви Трампа

Лідери п'яти країн Центральної Азії – Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану прибули до Білого дому на робочу вечерю з президентом США Дональдом Трампом. Під час вітального слова Трамп згадав про російсько-українську війну.

Як зазначив Трамп, три місяці тому адміністрація США порушила історичну мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном, завершивши одну з восьми воєн, що тривали понад вісім місяців. 

У цьому контексті американський лідер згадав про закінчення війни в Україні. Він зазначив, що до списку завершених ним восьми воєн може додатись ще одна – війна Росії проти України. Трамп каже, що у процесі врегулювання війни в Україні досягнуто значного прогресу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів окремі перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним щодо денуклеаризації. Трамп оголосив про нову торговельну угоду з Узбекистаном. 

