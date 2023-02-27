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Хмарно зі снігом та дощами: прогноз погоди на 27 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно зі снігом та дощами: прогноз погоди на 27 лютого
фото з відкритих джерел

Практично по всій Україні очікуються опади

Сьогодні, 27 лютого, день буде хмарним, але з проясненнями. По всій Україні, окрім південно-східних областей, піде сніг та дощ. Температура в країні коливатиметься від 6° морозу вночі до 15° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних, крім Волинської та Рівненської областей, очікується помірний сніг. У Карпатах місцями значний сніг. У центральних та Харківській областях піде мокрий сніг та дощ, місцями спостерігатимуться значні опади, налипання мокрого снігу й ожеледь. У північних областях місцями випаде невеликий мокрий сніг, а на Одещині та Миколаївщині – дощі. У південно-східній частині буде без опадів.

В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в країні вночі та вдень становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У західних областях вночі опуститься до 1-6° морозу. У південних та південно-східних областях вночі стовпчики термометра вкажуть 2-7° тепла, а вдень аж 10-15° вище нуля.

Хмарно зі снігом та дощами: прогноз погоди на 27 лютого фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області так само буде хмарно, але з проясненнями. Місцями очікується невеликий мокрий сніг.

На дорогах подекуди зустрічатиметься ожеледиця.

Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі та вдень становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 0-2° морозу, а вдень – 0-2° тепла.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ

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