«Метод Шварценеггера». Про дегуманізацію росіян

Як ставитися до росіян після безпрецедентних звірств російської армії в Україні?

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В отношении людей русской национальности последнее время преобладают две тенденции.

Многие помнят годичной давности умное и проникновенное обращение Арнольда Шварценеггера к россиянам в связи с русской агрессией в Украине. Объяснять, просвещать, взывать к лучшим человеческим качествам – это первая тенденция. Вторая – так называемое расчеловечивание.

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И если просвещать и воспитывать – тенденция понятная и разумная, то то, что подразумевается под расчеловечиванием кажется и слишком эмоциональным, и мало рациональным.

Вопрос о «расчеловечивании» русских нуждается в обсуждении и пояснении. Пояснении, в первую очередь, для людей, стремящихся занимать объективную позицию здравого смысла независимо от своих политических предпочтений, последовательно придерживающихся принципов общепринятой гуманистической морали. Вот как Шварценеггер.

Как относиться к русским после того, когда мир узнал о беспрецедентных жестокостях российской армии на территории Украины, жестокостях санкционированных и одобряемых де-факто российской властью? Является ли всенародная поддержка народонаселением России военной экспансии своей страны в Украину следствием пропаганды и манипуляций сознанием масс или за такой поддержкой стоит что-то иное, более глубокое?

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В большинстве случаев оценки русской ксенофобии несут на себе эмоциональный отпечаток, в лучшем случае апеллируя к категориям той самой гуманистической морали. Но что говорит по этому поводу – всегдашнего проявления людьми русской национальности непримиримости, стремления к разрушению как принципу – наука? И какая наука занимается подобными исследованиями?

Эта наука называется этнопсихология и более конкретно составляющая её кросс-культурная психология. Именно кросс-культурная психология изучает и структурирует закономерности существования какой-либо нации в целом и даже позволяет прогнозировать поведение такой общности на перспективу, не только в горизонте десятилетий, но в горизонте многих столетий – срока жизни того или иного этноса.

Немного теории

Каждая хорошо разработанная концепция должна иметь возможность изложения, доступного даже не специалисту, утверждал выдающийся американский физик Ричард Фейнман. Исходя из такого посыла, попробуем коротко описать русский этнос как объект научного исследования в интерпретации кросс-культурной психологии.

Для начала несколько слов об этносах. Как известно, этнос рождается, взрастает, стареет и умирает. Срок жизни такого субъекта, такой организованной системы может быть разным, время её жизни измеряется периодом от нескольких столетий до полутора-двух тысячелетий. Учёные, например, определяют возраст современных европейских наций в среднем в 700-900 лет. А вот русский этнос относительно молодой, основная фаза формирования русской национальности закончилась на рубеже 16-17 веков и, по-видимому, только после «смутного времени» начала 17 века русские вступили на историческую арену как тот единый народ, который сейчас называет себя русскими. Впрочем, некоторые исследователи, в частности, санкт-петербургский профессор Анисимов, главный научный сотрудник института истории РАН, полагает, что русский этнос, образно говоря, родился недоношенным. Доктор Анисимов, знающий своё сообщество изнутри, считает, что даже теперь, в наше время, «русское национальное сознание как целостное явление... ещё не состоялось, ибо раньше, чем русские осознали себя нацией, они осознали себя империей». И практически до конца 19 века представители этого этноса говорили: «Мы мужики», не употребляя этноним «русские» в отношении себя.

Русский этнос относительно молодой, основная фаза формирования русской национальности закончилась на рубеже 16-17 веков

Теперь собственно о психологии. Одним из самых поразительных открытий 20 века в этой науке было объяснение истоков жизненной позиции личности. Это открытие сделано выдающимся психологом, создателем теории трансактного анализа американского психиатра Эрика Берна (Эрик Леонард Бернштейн (1910-1970). Бернштейн и его коллеги выяснили, что жизненная позиция формируется у человека не далее 5-ти летнего возраста, в некоторых случаях даже до 2-х летнего. Очень важно, что это явление не зависит ни от расы, ни от континента, ни от чего бы то ни было, что отличает одну национальность от другой – явление универсально.

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Жизненная позиция в понимании психологов есть принципиальное отношение личности к себе и к миру. Бернштейн описывал данный феномен в терминах «ОК» – «не ОК». Все возможные варианты состояний в этом кейсе можно представить матрицей из четырёх строк, содержащей четыре нормы, а именно:

«Я ОК, ты ОК»

«Я ОК, ты не ОК»

«Я не ОК, ты ОК»

«Я не ОК, ты не ОК»

Как видно, самый не комплиментарный, то есть неприятный вариант – номер четыре: «Я не ОК, ты не ОК», описывающий базисное негативное отношение личности как к себе, так и к миру вне её.

Говоря простым языком, человек с такой позицией будучи внешне, в повседневном поведении обычным человеком – ординарным или не ординарным, в глубине души в принципе не уважает самого себя, а также не уважает внешний мир. Уважение здесь понимается буквально как категория этики.

Жизненная позиция формируется у ребёнка под влиянием парентальных фигур, то есть людей, которые для ещё не достигшего пятилетнего возраста подопечного являются абсолютными авторитетами, как правило, это родители. Которые, в свою очередь, получили жизненную позицию от своих родителей и так далее в поколения и в глубину веков. Может меняться технологическое окружение человека, может происходит переход рода из одной социальной ниши в другую, но жизненная позиция, принятая от родителей в неизменной виде будет обязательно передана следующим поколениям.

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На основании жизненной позиции в раннем же детстве и в те же приблизительно сроки у человека формируется, как говорят учёные, жизненный сценарий – бессознательный жизненный план. Психологи утверждают, что человек «пишет свой жизненный сценарий, свой план». Основную часть которого ребёнок заканчивает «писать» к 7-8 годам, до 15-16 лет лишь дополняя его незначительными деталями. Это может быть план «победителя», условно нейтральный или план «неудачника». Такой сценарий строится на паттернах – шаблонах поведения, в том числе конкретно использующихся личностью в течении жизни в сложные и не обычные моменты.

Два феномена – жизненная позиция (ЖП) и жизненный сценарий (ЖС) – совместно являются исходом, определяющим судьбу человека. Определяющим не только выбор жизненного пути, не только моментальные реакции и локальные решения, но и финал жизни, тот конец, к которому, согласно своему сценарию, человек неосознанно стремится.

Что же говорит в этой связи кросс-культурная психология в отношении русского этноса?

Главный вывод науки в применении к русским состоит в том, что это единственный в мире этнос, абсолютной доминантой жизненной позиции (ЖП) которого является нижняя строка приведённой матрицы. А именно «Я не ОК, ты не ОК».

Эта особенность, как могла бы быть и любая другая строка, не генетическая, то есть врождённая, но сложившаяся для русского или, соответственно, для другого народов, ввиду исторических и географических причин.

Закон количества, переходящего в качество в данном случае работает против общности русских, поскольку теория, допускающая коррекцию методами психотерапии уже сформированных негативной позиции и негативного сценария для отдельного индивидуума, не может быть применена к массиву людей, представляющему собой целый народ. Такая доминанта неизменяема (инвариантна) до конца срока жизни этноса.

Логика русских девиаций

Выводы этнопсихологии относительно русской нации дают разгадку многих частных особенностей поведения этого народа. Например, объясняют удивительную неприветливость русских друг к другу в обычной жизни. Известно, что русские – сообщество людей не взаимно доброжелательных и по жизни не позитивных, что отмечалось ещё средневековыми европейскими и арабскими путешественниками и остаётся поныне. Кроме того, раскрываются другие странности: перманентная грубость по отношению к собственным детям и подобный же стиль общения – брань и грубость – в целом в семейных отношениях.

Именно нижняя строка матрицы объясняет чудовищные «мясные» штурмы россиян на полях сражений в Украине, какие не могли предвидеть украинские генералы и которые до сих пор шокируют весь мир. Немецкие пулемётчики сходили с ума во время подобных штурмов Красной Армией их позиций под Ржевом в 1942 году, описанных в мемуарах Отто Скорцени, именно по этой причине. Даже страх быть казнённым за отказ идти под пулемёты вторичен самооценке «Я не ОК».

Однако наиболее важным в данном контексте является размыкание причины всеобщего русского ресентимента – враждебного чувства к чужому успеху или благополучию, сознание собственной несостоятельности, из которого, по сути, как форма этого ресентимента происходят агрессивность, отсутствие распространённых у других народов моральных ограничений вроде соблюдения взятых на себя обязательств, да и все проявления русскими деструкции внутри своего сообщества и вне его.

Генезис русских девиаций

Каковы же причины подобной сингулярности – резкого отклонения психологии русского этноса от всех других? Как уже было сказано, основных причин две: география и исторический путь развития. Оторванность от Европы географически не давала возможности предкам русских на всех этапах формирования их нации достаточно развиваться технологически, в силу чего каменный век в Залесье задержался почти на тысячу лет дольше, чем в остальном мире. Предки русских ещё пользовались каменными орудиями производства в то время, когда в Киеве уже сверкали на солнце золотые купола Святой Софии. Отсутствие личной свободы, общинное существование, полное закрепощение в период позднего средневековья – другие составляющие, повлиявшие на менталитет русской нации. Если говорить о личной зависимости, то человек, рождённый в крепостной семье с вековыми корнями унижений и несвободы, не мог считать себя «ОК», такой человек не уважал себя исходно, поскольку знал и чувствовал своё бесправие и униженное положение. Тургеневский Герасим, утопивший по приказу барыни собаку, способен был любить или бояться свою хозяйку, но не уважал и её, то есть относился к барыне исходя из позиции «Ты не ОК», поскольку уважать унижающего тебя невозможно.

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Интересно отметить отличие, например, русского крепостного человека, от той части украинцев, которые попали в крепостную зависимость при царице Екатерине. Творчество Тараса Григорьевича Шевченко, родившегося в неволе, бурлит свободомыслием и гордой памятью о козацком вольном прошлом украинской нации, периоде последней фазы формирования современного украинского этноса. Дед Антона Павловича Чехова, этнический украинец, при первой же возможности выкупил сам себя из «крепости». Антитезой этому звучат слова чеховского же персонажа Фирса, называвшего указ Александра второго об освобождении крестьян не иначе как несчастье. Фирс, в отличие от чеховского деда, не считал себя «ОК».

«Как же так? – спросит кто-то. – Я много раз бывал в той же Москве, у меня там столько друзей... Конечно, среди русских много таких, которых теперь характеризуют нелицеприятными эпитетами, но так-то – русские нормальные и порядочные люди. Ну вот хотя бы взять Настю. Как можно плохо говорить о ней?»

Анастасия Р., молодая женщина из Санкт-Петербурга, уже почти десять лет живёт и работает в Соединённых Штатах Америки. Настя приветливая, отзывчивая. Её бизнес – онлайн-курсы английского языка для русскоязычной публики по всему миру.

Но вот у девушки возникла маленькая заминка в банке, вообще в первый раз. Что-то напутали, мелочь какая-то. Настя звонит в банк, трубку берёт менеджер. Девушка пытается объясниться, но у неё ничего не получается. Настя начинает нервничать, она повышает голос, даже испытывает трудности с подпором всё-таки чужих для неё американских слов. Не выходит. Настя, слегка ругаясь про себя, садится в свой «форд» и едет в банк лично. Её встречает тот самый менеджер, проводит к себе в опенспейс, объясняет проблему. Настя не согласна. Она возражает, спорит. Тщетно. Менеджер вежливо, но настойчиво выставляет несколько требований и просит всё-таки исполнить требуемое. А до тех пор, увы, счёт клиентки будет заблокирован.

И вот тут все присутствующие в банке узнали от Насти, кто они такие есть. Что Америка – страна идиотов. Что все американцы ненавидят русских, всегда им завидовали, их богатству, их полезным ископаемым. И вообще всегда хотели завоевать и разрушить Россию. Что этот чернокожий менеджер только вчера слез с пальмы и его место в зоопарке. Впрочем, последнюю фразу Настя предусмотрительно произнесла по-русски.

И тут наш оппонент, тот самый, заинтересовавшийся, скажет: «Но ведь Настя пришла с состояния стресса! Ещё неизвестно, как бы вы сами повели себя в такой ситуации...»

А что же говорит наука по поводу того, что человек пришёл в состояние стресса и, например, наговорил невообразимые вещи?

Мы не всегда, не каждую минуту проявляем жизненную позицию. Для того, чтобы поступок кого-либо отвечал его позиции, чтобы войти в сценарий, необходимы соответствующие условия. У учёных введена для подобных случаев именно шкала стресса, так называемая шкала Вуллэмса. Вероятность вхождения человека в свой сценарий чётко коррелируется со степенью полученного им стресса, уровня нестандартности. Психологи условно делят указанную шкалу на отметки от нуля до десяти, у каждого человека свой уровень вхождения в сценарий. У одного – это три, у другого – семь, у третьего – восемь. Кто-то может прожить всю жизнь, как могла бы наша Настя, так и не достигнув своего уровня шкалы, а кому-то достаточно посмотреть политическое шоу на российском телевидении, чтобы вернуться к детскому решению в отношении себя и мира вокруг.

Русские истории негативного свойства в этом смысле неисчерпаемы. Приведём, однако, пример реально положительный.

Андрей Дмитриевич Сахаров, великая личность, в порядочности, принципиальности и бескомпромиссности которого никто не посмеет усомниться. Нюанс, однако, состоит в том, что у Сахарова, о чём не все знают, мать была гречанкой, урождённой Софиано, и с полной ответственностью можно утверждать, что детские решения о себе и о мире маленький Андрюша, будущий правозащитник, принял, получив невербальные психологические послания, именно от матери. В данном случае мать Сахарова была той самой парентальной фигурой, существенно повлиявшей на мировоззрение и на самость ребёнка. Как пример психологии человека, рождённого в смешанном браке, Сахаров, вопреки общему мнению, не русский по национальности, во всяком случае с точки зрения психологов.

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Сдерживающие нити норм

К сожалению, присутствие русского всегда представляет собой потенциальную угрозу для окружения, где бы это присутствие ни имелось – будь то онлайн-курсы английского языка, коллектив Королевского балета в Лондоне или журналистский коллектив Радио Свобода в Праге. Жизненная позиция такого человека вкупе с латентным имперским сознанием, в данном случае взаимодополняющие друг друга, способны привести к соответствующим отрицательным последствиям.

Справедливости ради следует сказать, что действия взрослого субъекта со сформировавшейся психикой определяются не только его решениями о себе и мире, принятыми в раннем детстве и проявляющимися по достижении отметки Вуллэмса, но и окружением, где человек рос или находится ныне, которое часто способно значительно отодвинуть начальную критическую метку шкалы. Именно этим могут объясняться факты, когда русский ребёнок старше семи-десяти лет, усыновлённый, например, американской семьёй, вырастает вполне адекватным человеком, всегда соблюдающим принципы морального поведения. Однако надо понимать, что как только и если положительное влияние окружающего социума, эти своего рода невидимые нити, держащие его в рамках норм, ослабеют или исчезнут, такой человек достаточно быстро займёт своё место в нижней строке матрицы. Молодые люди, знающие несколько европейских языков, получившие прекрасное образование лучших университетов Германии или Франции, вернувшись на родину в Россию, искренне радуются вторжению своей армии в Грузию и в Украину, тем самым возвращаясь к исходной ксенофобии. В, казалось бы, стремящихся придерживаться демократических идеалов семьях русских интеллигентов, живущих в прогрессивном окружении в странах Европы или в Северной Америке, может неожиданно проявиться кто-то, кто вопреки стараниям их близких оказывается поклонником авторитаризма и «великой России», толчком чему послужили трудности переходного возраста, неурядицы по работе или в личной жизни, ставшие его уровнем стресса. Разумеется, подобное происходит и в смешанных семействах, если в этот раз, в отличие от семьи Сахарова, русский родитель окажется для ребёнка парентальной фигурой.

Ни образование, ни технологический прогресс, ни интеллект в конечном итоге без корректирующей индивидуальной психотерапии и достаточно крепких нитей норм не могут противостоять жизненной позиции. Сотни и тысячи интеллектуалов в России, поддерживающих войну против Украины и всего мира, подтверждение тому.

Сосуществовать с русскими

Практическая реализация выводов этнопсихологии во всём комплексе социальных проблем – в политике, в экономике, в гуманитарной сфере – всё с большей необходимостью становится приоритетной задачей научной-практической мысли 21 века. В противном случае мир по-прежнему будет сталкиваться с трудностями, с какими столкнулись США в 2021 году, СССР в 20 веке и даже Британия в 19 столетии, например, в Афганистане.

Игнорирование национальной психологии пуштунского населения стоило СССР и позже США не только материальных, но и огромных репутационных потерь. Ещё в большей степени проблемы особенностей национальной психики касаются взаимоотношений Западного мира с Россией. Кажущаяся близость ментальности русского и западного человека может вводить в заблуждение с трудно предсказуемыми последствиями.

Искать хороших русских, пытаться преобразовать и демократизировать Россию – это не только ошибочный, но и вредный путь

Арнольд Шварценеггер, очевидно, симпатизирует русским людям и России в целом. Это не странно даже для сына воевавшего в составе германской армии во вторую мировую войну военного преступника. Лишь одна случайная встреча юноши Арнольда с по-настоящему хорошим русским, большим чемпионом тяжелоатлетом Юрием Власовым перевернула мировоззрение будущего политика и суперзвезды Голливуда. Своё впечатление от личности Власова Шварценеггер распространил на весь русский этнос и ошибся. Юноша не знал, что мать Юрия Власова, как и в случае с Сахаровым, безусловно была для сына парентальной фигурой и она была украинкой, урождённой Лымарь. У Шварценеггера сработала известная когнитивная девиация «предвзятость подтверждения» – когда факты подгоняются под убеждения. Все русские у австро-американца стали хорошими.

История со Шварценеггером показательна, и в этой связи становится очевидным важность просвещения именно части прогрессивных, либеральной ориентации интеллектуалов, имеющих, тем не менее, пробелы в знаниях в области этнопсихологии, что в данном случает является принципиальным. Искать хороших русских, пытаться преобразовать и демократизировать Россию, чем занимаются такие интеллектуалы, – это не только ошибочный, но и вредный путь.

К сожалению, сосуществовать с русскими миру придётся ещё очень долго, русский этнос, как сказано, молодой этнос. Единственный выход из создавшего положения – это «присматривать» за ним, как присматривают за трудными детьми. Следует постоянно помнить, что люди с не переформатированной негативной жизненной позицией представляют собой сообщество, по определению ещё одного выдающегося психолога Михаила Литвака, психически незрелых людей, взрослых недорослей. Которые, при этом, в данном случае, «носят в кармане большие рогатки» с конвенциональными и ядерными «пульками». Нужно сделать всё возможное, чтобы отобрать у хулиганов их оружие.

Для их же пользы и безопасности. Для пользы и безопасности во всём мире вокруг.

Сергій Кримський