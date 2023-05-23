Хвилина мовчання: згадаймо музикознавця та режисера Івана Кузьмінського

Іван Кузьмінський став 59-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Кузьмінського.

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17 травня в бою з російськими окупантами на Луганщині загинув військовослужбовець, режисер дитячого телеканалу «Малятко TV» та дослідник давньої української музики Іван Кузьмінський.

Іван Кузьмінський народився у Бердичеві. З дитинства займався музикою, здобув вищу освіту в Київській консерваторії, захистив кандидатську дисертацію, викладав і вчився в докторантурі. Досліджував давню українську музику, був автором наукових статей на цю тему.

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Крім цього, працював режисером на дитячому телеканалі «Малятко TV».

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації пішов на фронт.

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Іван Кузьмінський брав участь в обороні Києва, а згодом служив у 67-й окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку фото з відкритих джерел

«Він завжди був усміхнений, багато жартував, багато консультував з питань історії музики. Написав досконале дослідження з історії музики Острога часів князів Острозьких... Ми з ним тільки обговорили нові проекти і він загинув...», – написав керівник Арт-кластеру Острозької академії та художник-реставратор Острозького заповідника Микола Бендюк.

Від початку повномасштабного вторгнення вчений одразу вступив до лав захисників України. Брав участь в обороні Києва, згодом служив у 67-й окремій механізованій бригаді, виконуючи бойові завдання на Бахмутському напрямку. Захисник загинув 17 травня поблизу населеного пункту Діброва, що на Луганщині.

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За даними Інституту масової інформації, Іван Кузьмінський став 59-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії. У Кузбмінського залишилися дружина та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.