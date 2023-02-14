До війни проти України РФ залучила елітну іранську армію – ISW

Оператори Shahed, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції

Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном для військової підтримки у війні проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу на оприлюднене українською військовою розвідкою перехоплення, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі «курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі».

ISW вважає, що є оператори Shahed можуть бути з Іранського Курдистану, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

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Крім того, є інформація. що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи іранські державні літаки. Ці поставки включають шість безпілотних літальних апаратів Mohajer-6 і 12 безпілотних літальних апаратів Shahed-121 і 129, які мають здатність наносити удари «повітря-земля» і призначені для доставки корисного вантажу до цілі та повернення на базу, на відміну від Shahed-131 і 136, які російські війська досі широко використовували в Україні.

13 лютого російські блогери повідомили, що пов’язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до Росії, припускаючи, що Тегеран постійно постачає Москві різноманітні матеріали за допомогою літаків, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції.

Корпус вартових Ісламської революції – це елітна військова структура Ірану, яка існує паралельно зі збройними силами. Основним їхнім завданням є «захист Ісламської революції та її звершень». Ця структура була заснована лідером Ірану Рухоллою Хомейні 1979 року відразу після революції. Її створили з найвідданіших прихильників ісламізації країни як противагу армійським генералам, що були прихильніші до попереднього режиму. Спочатку КВІР діяв як внутрішня сила, але після участі Корпусу в ірано-іракській війні, його роль та вплив поширився на всьому Близькому Сході. Тепер вони домінуюча військова потуга Ірану.

«Ці дані, узяті в тандемі, свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки у війні в Україні, і що певний іранський персонал, ймовірно, знаходиться в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську цивільну інфраструктуру», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW:

Москва продовжує використовувати свої відносини з Іраном для отримання військової підтримки війни в Україні.

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Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що для перевезення безпілотників далекого радіусу дії до Росії Іран використовує човни та державну авіакомпанію.

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Як свідчить перехоплена Головного управління розвідки Міноборони, Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців для організації атак дронів по території України.

Також повідомлялося, що Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які він надає Росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.