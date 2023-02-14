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До війни проти України РФ залучила елітну іранську армію – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До війни проти України РФ залучила елітну іранську армію – ISW
Операторами безпілотників Shahed є іранський персонал
фото з відкритих джерел

Оператори Shahed, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції

Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном для військової підтримки у війні проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на оприлюднене українською військовою розвідкою перехоплення, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі «курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі».

ISW вважає, що є оператори Shahed можуть бути з Іранського Курдистану, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). 

Крім того, є інформація. що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи іранські державні літаки. Ці поставки включають шість безпілотних літальних апаратів Mohajer-6 і 12 безпілотних літальних апаратів Shahed-121 і 129, які мають здатність наносити удари «повітря-земля» і призначені для доставки корисного вантажу до цілі та повернення на базу, на відміну від Shahed-131 і 136, які російські війська досі широко використовували в Україні.

13 лютого російські блогери повідомили, що пов’язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до Росії, припускаючи, що Тегеран постійно постачає Москві різноманітні матеріали за допомогою літаків, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції.

Корпус вартових Ісламської революції  – це елітна військова структура Ірану, яка існує паралельно зі збройними силами. Основним їхнім завданням є «захист Ісламської революції та її звершень». Ця структура була заснована лідером Ірану Рухоллою Хомейні 1979 року відразу після революції. Її створили з найвідданіших прихильників ісламізації країни як противагу армійським генералам, що були прихильніші до попереднього режиму. Спочатку КВІР діяв як внутрішня сила, але після участі Корпусу в ірано-іракській війні, його роль та вплив поширився на всьому Близькому Сході. Тепер вони домінуюча військова потуга Ірану.

«Ці дані, узяті в тандемі, свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки у війні в Україні, і що певний іранський персонал, ймовірно, знаходиться в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на українську цивільну інфраструктуру», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Москва продовжує використовувати свої відносини з Іраном для отримання військової підтримки війни в Україні.
  • Триваюче поширення «групою Вагнера» відеороликів навмисно жорстоких позасудових страт і загалом графічного контенту нормалізує зростаючий рівень жорстокості та бандитизму у внутрішньому російському інформаційному просторі.
  • Російське військове командування стикається з проблемами інтеграції нерегулярних збройних формувань зі звичайними військовими силами.
  • Російська влада дедалі активніше вживає заходів для сприяння самоцензурі в Росії під виглядом протидії зростаючим інформаційним загрозам внаслідок вторгнення в Україну.
  • Президент Росії Володимир Путін продовжує публічно підтримувати міністерство оборони Росії, оскільки його морська піхота продовжує нести катастрофічні втрати в районі Вугледара Донецької області.
  • Російські війська продовжували вести наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
  • Російські війська досягли незначних територіальних здобутків поблизу Бахмута та продовжували здійснювати наземні атаки на лінії фронту в Донецькій області.
  • Російські війська безуспішно атакували українські позиції на заході Запорізької області, продовжуючи укріплювати свої позиції в регіоні.
  • Російські чиновники та пов’язані з режимом особи продовжують використовувати активи захоплених українських міст для економічної та військової вигоди.
До війни проти України РФ залучила елітну іранську армію – ISW фото 1

Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що для перевезення безпілотників далекого радіусу дії до Росії Іран використовує човни та державну авіакомпанію. 

Як свідчить перехоплена Головного управління розвідки Міноборони, Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців для організації атак дронів по території України. 

Також повідомлялося, що Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які він надає Росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні. 

Теги: Іран росія війна Україна безпілотник

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