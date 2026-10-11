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Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року
У понеділок атмосферні фронти принесуть опади насамперед у західні, північні та центральні області
колаж: glavcom.ua

Найпрохолодніше буде в західних областях, тоді як на півдні ще збережеться відносне тепло

Наступний тиждень в Україні розпочнеться з дощів і поступового похолодання. У понеділок, 12 жовтня, опади охоплять більшість областей, за винятком частини південних і східних регіонів. Із вівторка температура почне знижуватися, найвідчутніше – на заході країни, де вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до +1°…+6°. У середині тижня очікується відносно спокійна погода, переважно без опадів, а ближче до вихідних дощі можуть повернутися. Найпрохолодніше буде в західних областях, тоді як на півдні ще збережеться відносне тепло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

12 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +6°…+11°, вдень +10°…+16°. Дощі.
  • На півдні: вночі +12°…+17°, вдень +19°…+24°. Переважно без опадів.
  • На заході: вночі +6°…+10°, вдень +11°…+16°. Дощі, місцями значні.
  • На сході: вночі +10°…+15°, вдень +18°…+23°. Переважно сухо.
  • У центрі: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+19°. Місцями дощі.
  • У Києві: вночі близько +9°…+11°, вдень +12°…+16°. Дощ.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року фото 1

13 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+14°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • На півдні: вночі +10°…+15°, вдень +17°…+22°. Переважно сухо.
  • На заході: вночі +1°…+6°, вдень +9°…+14°. Прохолодно, переважно без опадів.
  • На сході: вночі +8°…+13°, вдень +16°…+21°. Місцями невеликий дощ.
  • У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +11°…+16°. Хмарно, місцями дощ.
  • У Києві: вночі близько +7°…+9°, вдень +11°…+14°. Можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року фото 2

14 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+14°. Переважно без опадів.
  • На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +16°…+21°. Переважно сухо.
  • На заході: вночі +2°…+6°, вдень +8°…+13°. Прохолодно, місцями невеликий дощ.
  • На сході: вночі +7°…+12°, вдень +14°…+19°. Без істотних опадів.
  • У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +11°…+16°. Мінлива хмарність.
  • У Києві: вночі близько +6°…+8°, вдень +11°…+14°. Переважно без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року фото 3

15 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+14°. Без істотних опадів.
  • На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +16°…+20°. Переважно сухо.
  • На заході: вночі +2°…+6°, вдень +7°…+12°. Прохолодно, без істотних опадів.
  • На сході: вночі +6°…+11°, вдень +13°…+18°. Переважно сухо.
  • У центрі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Мінлива хмарність.
  • У Києві: вночі близько +6°…+8°, вдень +10°…+13°. Без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року фото 4

16 жовтня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +5°…+9°, вдень +10°…+15°. Переважно без опадів.
  • На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +16°…+20°. Переважно сухо.
  • На заході: вночі +2°…+7°, вдень +7°…+12°. Прохолодно, місцями невеликий дощ.
  • На сході: вночі +6°…+11°, вдень +13°…+18°. Без істотних опадів.
  • У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +10°…+16°. Переважно без опадів.
  • У Києві: вночі близько +7°…+9°, вдень +11°…+14°. Мінлива хмарність.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 жовтня 2026 року фото 5

17 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +5°…+10°, вдень +9°…+14°. Місцями дощ.
  • На півдні: вночі +9°…+14°, вдень +15°…+20°. Місцями короткочасний дощ.
  • На заході: вночі +2°…+7°, вдень +6°…+12°. Прохолодно, можливий дощ.
  • На сході: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+18°. Місцями дощ.
  • У центрі: вночі +5°…+10°, вдень +9°…+15°. Місцями дощ.
  • У Києві: вночі близько +8°…+10°, вдень +11°…+14°. Можливий дощ.

18 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: вночі +3°…+8°, вдень +8°…+13°. Уночі місцями дощ, удень переважно сухо.
  • На півдні: вночі +7°…+12°, вдень +13°…+18°. Мінлива хмарність.
  • На заході: вночі +1°…+6°, вдень +6°…+11°. Прохолодно, вночі місцями дощ.
  • На сході: вночі +5°…+10°, вдень +12°…+17°. Переважно без опадів.
  • У центрі: вночі +4°…+9°, вдень +8°…+14°. Місцями невеликий дощ.
  • У Києві: вночі близько +4°…+8°, вдень +8°…+12°. Уночі можливий дощ, удень без істотних опадів.

Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми. 

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна

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