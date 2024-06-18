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Київський симфонічний оркестр втік із України? Центр страткомунікацій спростував фейк РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київський симфонічний оркестр втік із України? Центр страткомунікацій спростував фейк РФ
фото: Київський симфонічний оркестр/Facebook

Київський симфонічний оркестр залишився в Німеччині за порадою української влади, щоб представляти Україну через культурну дипломатію під час війни

Російські пабліки поширюють фейк, що Київський симфонічний оркестр втік в Німеччину, адже 2/3 його музикантів є чоловіками мобілізаційного віку. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки роз'яснив ситуацію.

«Київський симфонічний оркестр втік в Німеччину, адже 2/3 його музикантів є чоловіками мобілізаційного віку. Таке з посиланням на публікацію російськомовної служби Deutsche Welle пишуть пропагандисти у Telegram. У Центрі одразу ж наголошують - інформація неправдива», – йдеться у повідомленні.

У центрі наголошують, що у публікації Deutsche Welle насправді зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ Київський симфонічний оркестр перебував на гастролях у Німеччині. Влада України закликала керівників і членів оркестру залишатися закордоном – аби представляти Україну в рамках культурної дипломатії, що є важливою в умовах війни», – йдеться у повідомленні.

У Центрі наголошують, що теза росіян про нібито «втечу» оркестру через мобілізаційний вік учасників є лише плодом їхньої хворої фантазії задля поширення наративу про нібито «Україну як концтабір, з якого всі тікають».

Раніше повідомлялося, що Україна спростувала фейк про румунських вболівальників, які нібито скандували «Путін».

Також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розвінчав фейк росіян, що родичі загиблих військовослужбовців ЗСУ домоглися медичної експертизи тіл своїх близьких, внаслідок чого з'ясувалось, що всі загиблі мали прижиттєве вилучення органів. Таке відео поширюють проросійські канали у TikTok і Telegram. 

Теги: втеча мобілізація фейк музикант

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