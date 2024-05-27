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В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото)
Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми
фото: пресслужба ДБР

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки

Посадовця Приморського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП) Одеси викрито на багатомільйонній схемі. Про це повідомляє пресслужба Державне бюро розслідувань.

В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах (фото) фото 1

Працівники ДБР викрили посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.

Як зазначається, протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та загалом «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тис. доларів та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США.

«Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

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Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.  Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. 

Теги: Одеса мобілізація ДБР ТЦК

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