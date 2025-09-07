Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Богдана Верхомія

Богдан Верхомій боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Верхомія.

Захисник України Богдан Верхомій загинув 27 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Богдан Верхомій народився 19 листопада 1995 року у Львові. Навчався у Перемишлянському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області та у Ліцеї «Галицький» Львівської міської ради.

Після навчання проходив строкову військову службу у Національній гвардії України.

Із 2023 року Богдан Верхомій став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, Богдан був добрим, сміливим, працьовитим та комунікабельним. Мав багато друзів, захоплювався автомобілями та їх ремонтом, любив риболовлю.

Був учасником АТО.

Із 2023 року став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому напрямку у складі Батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Воїна поховали 5 вересня на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань новітніх Героїв.

У Богдана Верхомія залишилися батьки, сестри, похресниця, бабуся, дідусь, хрещені батьки та велика родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.