Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 27 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола, першомученика й архідиякона Стефана

27 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Стефана, одного із сімдесяти апостолів та першого мученика за християнську віру. Це свято присвячене мужності та непохитності людини, яка першою пролила кров за вчення Христа, продемонструвавши потужну силу духу та прощення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 грудня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола, першомученика й архідиякона Стефана

27 грудня церква згадує святого Стефана, який жив у I столітті. Він був старшим серед семи дияконів, поставлених самими апостолами для допомоги бідним та проповіді Євангелія. Стефан володів даром красномовства і творив великі чудеса, що викликало лють серед противників християнства.

Його звинуватили у богохульстві та вивели за межі Єрусалима, де забили камінням. Під час страти Стефан молився до Господа, просячи прийняти його дух та не ставити цей гріх у провину його вбивцям. Його мученицька смерть стала потужним символом самопожертви. У народній традиції цей день називають Степановим, і він вважається часом, коли вшановують пастухів та піклуються про домашню худобу.

Молитви дня

Святий архідияконе Стефане, першомученику Христовий! Ти перший за віру істину життя своє поклав і за вбивць своїх молився. Благаємо тебе: моли Милостивого Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру, подарував нам силу потужну долати спокуси та навчив нас прощати ворогів наших. Нехай твоє заступництво оберігає нас від усякого зла і принесе мир у наші душі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження за природою у Степанів день допомагають передбачити майбутнє: