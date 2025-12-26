Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 27 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола, першомученика й архідиякона Стефана

27 грудня православна церква вшановує пам’ять святого Стефана, одного із сімдесяти апостолів та першого мученика за християнську віру. Це свято присвячене мужності та непохитності людини, яка першою пролила кров за вчення Христа, продемонструвавши потужну силу духу та прощення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола, першомученика й архідиякона Стефана

Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

27 грудня церква згадує святого Стефана, який жив у I столітті. Він був старшим серед семи дияконів, поставлених самими апостолами для допомоги бідним та проповіді Євангелія. Стефан володів даром красномовства і творив великі чудеса, що викликало лють серед противників християнства.

Його звинуватили у богохульстві та вивели за межі Єрусалима, де забили камінням. Під час страти Стефан молився до Господа, просячи прийняти його дух та не ставити цей гріх у провину його вбивцям. Його мученицька смерть стала потужним символом самопожертви. У народній традиції цей день називають Степановим, і він вважається часом, коли вшановують пастухів та піклуються про домашню худобу.

Молитви дня

Святий архідияконе Стефане, першомученику Христовий! Ти перший за віру істину життя своє поклав і за вбивць своїх молився. Благаємо тебе: моли Милостивого Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру, подарував нам силу потужну долати спокуси та навчив нас прощати ворогів наших. Нехай твоє заступництво оберігає нас від усякого зла і принесе мир у наші душі.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження за природою у Степанів день допомагають передбачити майбутнє:

  • Якщо на деревах з’явився іній – наступний рік буде надзвичайно врожайним на зернові культури.
  • Якщо на вулиці почалася потужна хуртовина – влітку буде багато ягід та грибів у лісах.
  • Птахи збираються у великі зграї на верхівках дерев – чекайте на тривалі та суворі морози.
  • Якщо на подвір’ї з’явилося багато синиць – незабаром почнеться снігопад.
  • Господарі в цей день викладали на подвір'ї кути «святими» осиковими кілками, вірячи, що це створить потужний захист оселі від нечистої сили на весь рік.

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

