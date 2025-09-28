Головна Країна Політика
Генсек НАТО пояснив, чим закінчиться війна в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Генсек НАТО пояснив, чим закінчиться війна в Україні
Генсек НАТО висловив думку, що, попри прагнення Путіна захопити всю Україну, він усвідомлює неможливість досягнення цієї мети
Ключовим моментом Рютте вважає забезпечення надійного захисту України після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир’я

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін прагне захопити всю Україну, але розуміє, що не зможе. Тому війна, ймовірно, закінчиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва. Як інформує «Главком», про це Рютте сказав під час виступу у військовій академії Вест-Пойнт у США.

Генсек НАТО висловив думку, що, попри прагнення Путіна захопити всю Україну, він усвідомлює неможливість досягнення цієї мети. Марк Рютте припустив, що війна, як і більшість конфліктів, зрештою, закінчиться переговорами, але наголосив на необхідності забезпечити захист України після укладення мирної угоди чи припинення вогню.

Про це Рютте заявив, розмірковуючи про перспективи завершення повномасштабної агресії Росії.

«Він (Путін, – ред.) хоче все. Але, думаю, він знає, що не зможе. Тож у певний момент, як кожен конфлікт, це закінчиться», – зазначив очільник Альянсу.

Рютте уточнив, що хоча не кожен конфлікт завершується переговорами (як приклад він навів Другу світову війну), у випадку України, найімовірніше, буде саме такий фінал.

Ключовим моментом він вважає забезпечення надійного захисту України після досягнення будь-яких домовленостей про мир чи перемир’я.

«Зеленський має знати, що його країна після миру чи перемир’я буде захищена», – підкреслив Рютте.

Генсек НАТО неодноразово заявляв, що союзники працюють над дворівневою системою гарантій безпеки для України, яка має запобігти повторній агресії з боку Росії і гарантувати безпеку України на високому рівні. Перший рівень – це встановлення мирної угоди або припинення вогню, а другий – конкретні гарантії, які нададуть США та Європа.

Як повідомлялося, Російська Федерація перевіряє протиповітряну оборону НАТО. Кремль збирає інформацію, щоб пізніше використати її у потенційній війні з Альянсом. 

Європа бореться з дронами у прикордонних районах та біля інфраструктури. Так, 25 вересня Командування повітряних сил НАТО підняло в повітря два угорські винищувачі Gripen для перехоплення російських винищувачів Су-30, Су-35 та МіГ-31, які летіли впритул до повітряного простору Латвії без входження у нього.

У ніч з 25 на 26 вересня у Німеччині були помічені кілька невідомих безпілотників, що літали біля німецько-датського кордону в північній федеральній землі Шлезвіг-Гольштайн. Міністр внутрішніх справ землі Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що місцева влада розслідує інцидент, адже походження безпілотників залишається нез'ясованим.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

До слова, данський уряд вважає гібридною атакою появу безпілотників над територією країни, зокрема поблизу військових об’єктів. 

