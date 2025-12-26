Головна Країна Суспільство
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Погода на Новий рік: морози і сніг у більшості регіонів
фото: glavcom.ua/ Ірина Тетеріна

Погоду в Україні 31 грудня визначатиме циклон із півночі, сніг очікується на заході

На Новий рік в Україні можливий сніг, однак не в усіх регіонах. За прогнозом синоптиків, 31 грудня погодну ситуацію визначатиме циклон, центр якого розташований дещо північніше території України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

«Загалом 31 грудня септична ситуація по території буде визначати циклон, який знаходиться в центрі дещо північніше від території України. І його атмосферні фронти будуть визначати погоду. 31 грудня в західних областях очікуємо невеликий, помірний сніг. Температура вночі та вдень -1°C та -7°C», – зазначив Семиліт.

фото: glavcom.ua / Ірина Тетеріна

Також варто зауважити, що 30 грудня, напередодні новорічної ночі, на Закарпатті та півдні України температура коливатиметься близько нуля градусів. Уночі 31 грудня очікується від -5°C до -11°C.

фото: glavcom.ua/ Ірина Тетеріна

Щодо 1 січня, погоду визначатиме поле пониженого тиску, тож температурний режим залишатиметься таким самим, як і 31 грудня: уночі – від -5°C до -12°C, удень – від -1°C до -7°C.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Вночі у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

До слова, у минулому році на Новий рік в Україні спостерігалося несуттєве зниження температури повітря на півночі України, включно з Києвом, а на північному сході була ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу. До Нового року збереглась переважно тепла погода без істотних опадів, а в новорічну ніч сніг був відсутній по всій країні, за винятком гірських районів деяких західних областей.

