Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові
Окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову
фото з відкритих джерел

Постраждалих у Чернігові немає

У нічн на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За словами Брижинського, у межах міста було зафіксовано вибух БпЛА, потім ще один. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає, але загроза ще триває, тому Брижинський просить жителів міста перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду. Також цієї ночі Київщина опинилась під атакою ворожих безпілотників.

До слова, унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло троє людей. Близько пів на п’яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто.

Близько о пів на п’яту ранку ворог накрив Запоріжжя масованими ударами. Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто.

Як повідомлялося, російські військові маскуються під цивільних і використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації. Як інформує «Главком», про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами речника, у Куп’янськ сили РФ намагаються проникати диверсійно-розвідувальними групами з двох-п’яти осіб.

«Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових і пізніше займати якісь будівлі», – пояснив Трегубов.

Крім того, російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею.

